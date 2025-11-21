به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ خبرگزاری دولتی ترکیه (آناتولی) اعلام کرد، این اقدام حوالی ساعت ۲۱.۴۰ به وقت محلی شامگاه ۱۸ نوامبر در سواحل دیدیم از استان آیدین که قایق موسوم به حصیب رئیس -۳ در حریم دریایی ترکیه در حال ماهیگیری بود.

گفتنی است، ترکیه و یونان اختلافات عمیقی در حد و فلات قاره؛ حریم هوایی و برخی جزایر سنگی در دریای اژه دارند.

اختلافات دو کشور در خصوص مالکیت برخی جزایر سنگی به ویژه کارداک هر از گاهی موجب بروز تنش میان دو کشور می‌شود.