به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسمی که با حضور دانشجویان دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد به جایگاه و نقش کلیدی دانشجویان در رشد و پیشرفت کشورمان اشاره کرد وگفت: دردنیا‌ی معاصر، علم حرف اول را می‌زند و هر کشوری که علم داشته باشد قدرت و ثروت نیز دارد.

حجت‌الاسلام میرزایی دشمن شناسی و ایستادگی در برابر توطه دشمنان را از دیگر وظایف دانشجویان عنوان کرد.

وی ادامه داد: غرب نه به خاطر بی بند و باری و بی عفتی که به خاطر تلاش در زمینه کسب علم و دانش و علم آموزی پیشرفت کرده است و ما نیز اگر در این زمینه پیشرفت نکنیم نخواهیم توانست در دنیا جایگاه ویژای بدست آوریم.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در پایان گفت:اگر بصیرت و آگاهی سیاسی نداشته باشیم خیلی راحت تسلیم بیگانه می‌شویم و در این عرصه فکر و عقل انسان‌ها مسحور می‌شود و به تبع آن جسم انسان نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد که نتیجه آن بدحجابی است .