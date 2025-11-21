به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه شهرستان خوی که به امامت حجت الاسلام قاسم خانی در مصلای امام خمینی برگزار شد، امام جمعه در خطبه‌های نمازجمعه با تبیین چند محور تحلیلی و مناسبتی به مهمترین موضوعات روز کشور و منطقه اشاره کرد.

در بخش نخست خطبه‌ها، وی با تحلیل تحولات جهانی و آشکار شدن ماهیت قدرت محور غرب گفت استقلال کشور‌ها بدون اقتدار واقعی حاصل نمی‌شود و تجربه تاریخی ایران از دوران هخامنشی تا قاجار نشان می‌دهد که نبود قدرت علمی، پیوند با دین و مردم، و توان نظامی موجب سقوط استقلال می‌شود.

امام جمعه با اشاره به سیاست اعلامی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر صلح از راه قدرت افزود غرب امروز آشکارا جای قواعد بین المللی را با زورگویی عوض کرده و این همان مسیری است که قرن‌ها دنبال شده است.

قاسم‌خانی با مرور نمونه‌های تاریخی از دوران قاجار و پهلوی تاکید کرد که عقب ماندگی علمی، استبداد سیاسی و وابستگی به بیگانگان ایران را در برابر نفوذ غرب تضعیف کرد، اما انقلاب اسلامی با تکیه بر استقلال، پیوند مردم و رهبری و اتکای به توان داخلی این روند را متوقف کرد.

به گفته امام جمعه خوی، رهبران انقلاب همواره با تعامل علمی، فرهنگی و تجاری همراه با حفظ منافع ملی موافق بوده‌اند، اما سلطه طلبی غرب امکان رابطه برابر را از بین برده است.

امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به جنگ اخیر و مدیریت هوشمندانه آن گفت همبستگی ملی و فرماندهی مستقیم رهبر انقلاب سبب شد که تنها با استفاده از یک بخش از توان دفاعی کشور، اهداف دشمن ناکام بماند و نشان دهد قدرت واقعی ایران بر پایه انسجام داخلی استوار است.

به گفته او ایران امروز مستقل و مقتدر در برابر فشار‌های غرب ایستاده و مسیر آینده بر پایه اندیشه اسلامی، امید و اتکای به توان ملی روشن است.

وی در بخش دوم سخنان خود با تبریک آغاز هفته بسیج، تشکیل این نهاد مردمی را از برکات اندیشه الهی امام خمینی دانست و تصریح کرد: تفکر بسیجی بزرگترین دستاورد انقلاب و عامل شکست نقشه‌های سلطه طلبانه آمریکا در منطقه بوده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره نقش تفکر بسیجی در شکل گیری هسته‌های مقاومت افزود: این اندیشه توانسته است در کشور‌های مختلف از جمله عراق، یمن و فلسطین نقشه‌های دشمن را ناکام بگذارد و امروز گفتمان مقاومت به نماد بیداری ملت‌ها تبدیل شده است.

خطیب نمازجمعه خوی با بیان نمونه‌هایی از دستاورد‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف گفت عبور از خود کم بینی دوران پهلوی و رشد سریع علمی و فناوری نتیجه همان تفکر بسیجی و ایمان به توان داخلی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

در بخش پایانی خطبه ها، امام جمعه خوی با اشاره به بحران جهانی کم آبی و افت بی سابقه منابع زیرزمینی خواستار اصلاح الگوی کشت، پرهیز از اسراف و توجه به مسئله آب به عنوان یک اولویت جدی شد.

وی بر نقش دعا، نماز باران و توجه معنوی مردم تاکید کرد و اعلام کرد نماز باران روز دوشنبه پس از عزاداری شهادت حضرت صدیقه طاهره در بقعه شیخ نوایی اقامه خواهد شد