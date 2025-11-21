پخش زنده
امام جمعه محمودآباد در خطبههای آیین سیاسی عبادی امروز نماز جمعه درباره مشکلات معیشیتی مردم انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان محمودآباد در خطبههای دوم نماز جمعه امروز درباره گرانی کالاها گفت: بر اساس آمارهای رسمی که در مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شد، خانوارهای چهار نفره باید هفتاد درصد از حداقل دستمزد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند و این درحالی است که تورم مواد غذایی هم از ۶۴ درصد عبور کرده است.
حجت الاسلام سید مهدی جعفری با بیان اینکه این افزایش قیمت به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد، فشار سنگینی به وجود آورده است افزود: مسئولان بر اساس وظایف قانونی باید برای کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.
امام جمعه محمودآباد همچنین با گرامیداشت ۵ آذر روز بسیج مستضعفان گفت: هفته بسیج، فقط یادبود یک نهاد نیست؛ بازخوانی یک «تفکر» است که در بحرانها معجزه میکند. بسیجی بودن در عصر حاضر، یعنی تبدیل شدن به منبع تولید امید و یک بسیجی واقعی، کسی است که در اوج سختیها، نه تنها خودش ناامید نمیشود، بلکه به جامعه امید تزریق میکند.