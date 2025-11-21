پخش زنده
تیم منتخب سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه "مقام اول" جام رسانهای امید را از آن خود کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بزرگترین گردهمایی رسانهای ایران برای دومین سال پیاپی با عنوان «جام رسانه امید» با حضور بیش از ۷۰۰ فعال رسانهای از استانهای مختلف کشور در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان در پایتخت ایران جان آغاز بکار کرد تا رسانههای کشور با بهرهگیری از توانمندی و ظرفیت خود رقابتی داغ و اثرگذار در حوزههای روایتگری برای پیشرفت و امید را به نمایش بگذارند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه رویداد رسانهای «جام امید رسانه» را فرصتی ارزشمند برای حضور و رقابت رسانهها در یک میدان حرفهای و هدفمند دانست و گفت: در مدت ۴۸ ساعت برگزاری این رویداد، شرکتکنندگان ضمن تولید محتوای فاخر و نیز تقویت توانمندیهای روایتگری، توان و اثرگذاری خود را در حوزه انتشار به نمایش میگذارند.
محمدباقر عباسی گفت: هدف از برگزاری رویدادهای رسانهای بسیج گفتمانسازی و جریانسازی است، تا مسیری برای تولید و انتشار آثار ارزشمند، کشف و پرورش استعدادها باشد.
تیم منتخب بسیج رسانه استان کرمانشاه در این دوره از مسابقات به مقام اول در بخش انتشار محتوا و خبر در سطح کشور دست یافت و لوح تقدیر و تندیس این جام به تیم رسانه کرمانشاه اعطا شد.