قشرهای مختلف مردم خوی با ادای احترام به پیکر مطهر شهید گمنام بر ادامه راه شهدا تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با آغاز هفته بسیج پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور معاونان وزیر جمعی از مسئولان شهرستان نیروهای نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا در خوی بدرقه شد.
مردم این شهرستان که در ایام فاطمیه در سوگ بانوی دو عالم عزادار هستند یاد و نام شهیدان را گرامی داشتند.
در این آیین حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی با اشاره به مقام والای شهیدان گفت: امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و تکریم آنان وظیفه همگانی است.
مردم خوی نیز با قرائت فاتحه و عزاداری در سوگ شهیدان بر ادامه دادن راه ایثار و پایبندی به ارزشهای دفاع مقدس تاکید کردند و آغاز هفته بسیج را با حضور خود در کنار مزار شهدا معنایی دوباره بخشیدند.