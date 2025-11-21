پخش زنده
امام جمعه موقت سنندج از مسئولان خواست با نظارت مستمر بر بازار با متخلفان و گرانفروشان به صورت جدی برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج اظهار داشت: گرانی افسار گسیخته تنها به واسطه تحریمها نیست و عدم مدیریت مناسب و نبود نظارت کافی موجب شده که مردم به شدت از این شرایط گلایهمند باشند.
وی همچنین در بخش دیگری از خطبهها از دستگاه قضایی خواست اراذل و اوباش و برهمزنندگان امنیت و آسایش شهروندان را خارج از نوبت محاکمه و با آنان با جدیت برخورد کنند.
امام جمعه موقت سنندج همچنین به تشییع پیکر شهدای گمنام در روز دوشنبه اشاره کرد و گفت: مردم حضوری پرشور در این آیین داشته باشند، چراکه امنیت امروز ما مدیون خون شهداست.
ماموستا حسینی در ادامه با تبریک هفته بسیج اضافه کرد: به همت بسیجیان، امروز کشور از امنیت پایدار برخوردار و قلههای پیشرفت را پیموده است.
وی به بحث غفلت انسان از عبادت خداوند متعال هم اشاره و اضافه کرد: رفع مشکلات و وجود آرامش در زندگی، نباید منجر به غفلت مسلمانان از یاد خدا شود.
انتقاد از فروش قبر در بهشت محمدی سنندج به قیمتهای گزاف و عدم رعایت حدود شرعی و بهداشتی تدفین، دیگر موضوعی بود که امام جمعه موقت سنندج در خطبههای امروز به آن پرداخت.