منزل پر از مشکل خانوادهای در روستای برفجین همدان با دستان پر مهر جهادگران، سر پناهی محکم برای این خانواده برفجینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دشتهای همیشه قهوهای همدان، زمستانهایی سرد و سخت را به خود دیده است.
در آستانه زمستانهای سرد استان، جوانانی با دستانی پرتوان و دلی سرشار از مهر، برای بازسازی زندگی و امیدآفرینی یک خانواده ساکن در دیار تاریخی برفجین آمدند.
روزها گذشت و با همت بلند این جوانان، خانهای نو از میان خاکستر محنت سر برآورد.
سقفی امن، دیوارهایی محکم و پنجرههایی که اینک روشنایی خورشید را بیدغدغه به درون دعوت میکردند.