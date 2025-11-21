به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دشت‌های همیشه قهوه‌ای همدان، زمستان‌هایی سرد و سخت را به خود دیده است.

در آستانه زمستان‌های سرد استان، جوانانی با دستانی پرتوان و دلی سرشار از مهر، برای بازسازی زندگی و امیدآفرینی یک خانواده ساکن در دیار تاریخی برفجین آمدند.

روز‌ها گذشت و با همت بلند این جوانان، خانه‌ای نو از میان خاکستر محنت سر برآورد.

سقفی امن، دیوار‌هایی محکم و پنجره‌هایی که اینک روشنایی خورشید را بی‌دغدغه به درون دعوت می‌کردند.