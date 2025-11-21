

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمیه یدی معلم کرجی و داور برجسته فوتسال ایران، قضاوت دیدار فینال رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان دختر جهان در برزیل را قضاوت کرد؛ دیداری که با برتری برزیل مقابل اوکراین به پایان رسید.

حضور این داور معلم ایرانی در مهم‌ترین بازی تورنمنت دانش‌آموزان جهان، توانایی و تسلط وی را نشان می‌داد؛ سمیه یدی در مراسم اهدای مدال تیم‌های قهرمان، مدال یادبودی را به خاطر قضاوت بازی فینال از رئیس فدراسیون ورزش مدارس جهان دریافت کرد.

دیدار فینال رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان در بخش دختران با پیروزی ۴ بر صفر برزیل میزبان مقابل اوکراین در برازیلیا به پایان رسید.