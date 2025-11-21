بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به رفتار منافقان بیان کرد: آنان به ظاهر اظهار ایمان میکنند، اما در واقع به عقیده و رسالت پیامبر اعتقادی ندارند، و در شرایط کنونی نیز با دشمنان ملت ایران از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، همکاری و همراهی میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران، سیاستهای تبعیضآمیز این نهاد بینالمللی را ابزاری برای سلطه قدرتهای استکباری بر کشورهای مستقل، از جمله ایران دانست.
وی با بیان اینکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی عامل بازدارنده توسعه صنعت هستهای در کشورهای مستقل و ابزاری برای مدیریت قدرت هستهای در دست معدودی از کشورها است، افزود: طبق مفاد قطعنامه اخیر، ایران باید غنیسازی اورانیوم را متوقف، بازفرآوری و تولید آب سنگین را تعطیل کند و سایتهای هستهای خود را در اختیار بازرسیهای آژانس قرار دهد.
امام جمعه بوشهر این شرایط را نشانه رفتار دوگانه آژانس دانست و یادآور شد: رژیم صهیونیستی با وجود دارا بودن فناوری و سلاح هستهای عضو آژانس نیست و هیچگاه قطعنامهای علیه آن صادر نشده، اما ایران با وجود عضویت و پایبندی مکرر به تعهدات، مورد هجمه قرار میگیرد.
وی با تأکید بر حق مسلم ملت ایران در دستیابی به انرژی هستهای، اظهار کرد: آژانس بینالمللی انرژی هستهای نه تنها از ملت ایران حمایت نمیکند بلکه در برابر حملات به مراکز هستهای کشور نیز سکوت اختیار کرده است.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار تجدیدنظر هوشمندانه در روابط با آژانس بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اقدام جهادی در توسعه صنعت هستهای شد و گفت: از دولت و مسئولان خواسته میشود طبق پروتکلهای مقابله و طبق ضوابط عزتمند در جمهوری اسلامی هوشمندانه بر اساس اندیشههای رهبر معظم انقلاب در ارتباط را با آژانس بینالمللی انرژی هستهای تجدید نظر و در طریق توسعه صنعت هستهای اقدام جهادی کنند.
وی ضمن بزرگداشت پنجم آذر، روز بسیج مستضعفان، بسیج را نهادی الهی و برخاسته از انقلاب اسلامی معرفی کرد که پیشگام عرصههای دفاعی، امنیتی، فرهنگی و توسعهای در استان است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با یادآوری مأموریت بسیج در حفظ ارزشهای انقلاب، بر حمایت و تقویت پایگاههای بسیج، توسعه طرح تربیتی صالحین، و جذب حداکثری جوانان و نوجوانان تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به تداوم بحران آب آشامیدنی در استان، از مسئولان خواست تا با سرعت بخشیدن در فعالسازی طرحهای آبرسانی در دست اجرا و تکمیل هرچه سریعتر آنها، شرایط سخت مردم را بهبود بخشند.
وی بیان کرد: مشکل آب آشامیدنی از دیرباز گریبانگیر مردم استان بوشهر بوده و اکنون شرایط سختتر شده که امید میرود با فعالسازی طرحهای آبشیرینکن و در مدار قرار گرفتن آنها با فعالیت جهادی مسئولان و همکاری مردم در مناطقی که آب کم است، هر چه زودتر مشکل آب استان بوشهر را حل کنیم.