امام جمعه بوشهر؛

آژانس انرژی اتمی عامل بازدارنده توسعه صنعت هسته‌ای در کشور‌های مستقل است

امام جمعه بوشهر با اشاره به قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفتار دوگانه آن نسبت‌به جمهوری اسلامی و رژیم اشغال‌گر قدس گفت: آژانس عامل بازدارنده توسعه صنعت هسته‌ای در کشور‌های مستقل است.