امام‌ جمعه تبریز تاکید کرد: اگر کسی با جمهوری اسلامی ایران بی‌ادبانه صحبت کند، او را سر جای خودش می‌نشانیم، چون مردم ایران زبان زور را نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه نماز جمعه این هفته تبریز گفت: اروپایی‌ها در جایگاه نوکران آمریکا و اسراییلیها بدانند که انرژی هسته‌ای ما بر پایه صلح است و مردم ایران زیر بار زور نمی رود.

وی با اشاره به تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران با رأی ضعیف اظهار کرد: باید بدانند که با ایران نمی‌شود با زور صحبت کرد. باید ادبیات خود را تغییر دهند. در جنگ ۱۲ روزه هم فهمیدند زور گفتن به این مردم کار را بدتر می‌کند.

خطیب نمازجمعه تبریز افزود: باید با خواهش و تمنا با مردم ما صحبت کنند و از ابتدا تا امروز گفته شده که انرژی هسته‌ای ما بر پایه صلح بنا نهاده شده است و هیچ‌گاه برای جنگ و نابودی انسان‌ها به کار نگرفته شده است، در حالی که آنها بمب اتم دارند و دائماً بر طبل جنگ می‌نوازند و دنیا را تهدید می‌کنند و اسرائیل نیز منطقه را به نابودی می‌کشاند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ادامه داد: افزایش مداوم قیمت اجناس مورد استفاده روزمره مردم با توجه به حقوق ثابت آنان، مشکل زا است و باید توجه ویژه به این موضوع داشت، چراکه این شرایط، آرامش را از زندگی مردم به‌خصوص قشر ضعیف جامعه می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل گفت: بر اساس تصویب مجلس و تأیید دولت، باید مواد غذایی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد و این کالا‌ها حداقل گران نشود. نظام، انقلاب و دین بر پایه این مردم است و نباید آرامش آنها را برهم زد و آنها را شرمنده خانواده هایشان کرد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید از اقدامات بی ثمر و بی‌خود پرهیز کنند و به معیشت مردم برسند. نمی‌توان برای معیشت و خوراک مردم برنامه برای ۱۰ سال آینده ریخت. این موضوع نیازمند راه‌حل فوری است.

امام جمعه تبریز ادامه داد: رئیس‌جمهور در صحبت‌های جدید خود تأکید کرد که حجاب در دستگاه‌ها، ارگان‌ها و مراکز دولتی و مرتبط با دولت باید رعایت شود. اگر این کار عملی شود، بخش بزرگی از موارد حل می‌شود. بر این اساس، کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات در مراکز دولتی باید حجاب شرعی را رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج گفت: بسیج فقط به ولایت منتسب است. بسیج در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف جامعه فعال بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را مختص به خود بداند، زیرا بسیج مردمی است و یک بسیجی در اختیار ولایت است.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) اظهار کرد: عزاداری فاطمیه چند هفته است که در تبریز ادامه دارد و مجالس و مراسم‌ خوبی در حسینیه‌ها و خانه‌ها برپا می‌شود و هوای شهر را معنوی کرده‌اند. مصلای امام تبریز نیز آماده میزبانی از برگزاری این مجالس پربار است.