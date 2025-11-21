امروز: -
گردهمایی دانشجویان و طلاب بسیجی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی

گردهمایی دانشجویان و طلاب بسیجی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۴:۱۹
برچسب ها: بسیج ، مجلس ‌
