امام جمعه خرم آباد گفت: مقابله با جنگ نرم، فتنه‌ها، تهاجم فرهنگی و مبارزه با فساد و تبعیض از جمله وظایف امروز نهاد مقدس بسیج است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، خطیب نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با تبریک پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام راحل گفت: بسیج «ارتش بیست‌میلیونی» و مجموعه‌ای از با ایمان‌ترین و بهترین افراد در میدان‌های نظامی، فرهنگی، خدماتی و عمرانی است.

حجت الاسلام المسلمین سید احمد رضا شاهرخی افزود: مقابله با جنگ نرم، فتنه‌ها، تهاجم فرهنگی و مبارزه با فساد و تبعیض از جمله وظایف امروز نهاد مقدس بسیج است.

امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به جایگاه والای زن در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی افزود: زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی افتخارآفرین هستند و به‌عنوان الگوی موفق فرهنگ زن مسلمان، مورد توجه جهانیان قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام شاهرخی تأکید کرد: غرب تلاش دارد این الگو را تخریب کند، اما با تربیت صحیح خانواده‌ها این فتنه خنثی خواهد شد.

امام جمعه خرم آباد گفت: مسیر بی‌حیایی و بی‌عفتی به‌آرامی در جامعه نفوذ می‌کند؛ پدران، مادران، رسانه‌ها و مراکز آموزشی باید هوشیار باشند.

وی در ادامه با اشاره به سفر کمیسیون کشاورزی مجلس به لرستان، این حضور را موجب دستاورد‌های مثبت برای استان دانست و خواستار همکاری نمایندگان و مدیران برای اجرای مصوبات شد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین یادآور شد در سفر استانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ ساخت پنج هزار واحد مسکونی مصوب شد که رسانه‌ها باید پیگیر تحقق آن باشند.

امام جمعه خرم‌آباد به مصوبه مسئولیت‌های اجتماعی در سفر وزیر کار دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: با تغییر دولت نیز این مصوبات باید اجرایی شود. وی موفقیت شورای فرهنگ عمومی استان در کسب رتبه نخست میان ۳۱ شورای کشور را تبریک گفت.

نماینده ولی فقیه در استان با انتقاد از تمرکز مراکز پزشکی در مرکز شهر خرم‌آباد، گفت: این امر مشکلات ترافیکی و پارکینگی زیادی برای مردم ایجاد کرده و لازم است شهرداری با اقدامات تشویقی، این مراکز را به نقاط دیگر شهر منتقل کند.

وی همچنین تأخیر در توزیع نهاده‌های دامی را خسارت‌بار خواند و بر لزوم رسانیدن به‌موقع آن به دامداران تأکید کرد.

امام جمعه خرم‌آباد با قدر دانی از فرهنگ کنار گذاشتن اسلحه در مراسم جشن و عروسی و عدم طبخ غذا توسط صاحبان مصیبت در مراسم ترحیم این اقدامات را «جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ عمومی» دانست.

همچنین در نماز جمعه این هفته از سه خانواده شهیدان عباس حیدری حسنوند، سید قاسم خرم‌آبادی و عبدالعلی عزیزی تجلیل به‌عمل آمد.