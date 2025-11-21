پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: بیش از ۱۱۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان اجراء خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت ظهر امروز در جمع مردم این شهرستان در مسجد جامع: شعار هفته بسیج امسال را بسیج مردم، اقتدار ملی عنوان کرد و افزود: سیاستهای سپاه پلدشت در این هفته، بر امیدآفرینی، روحیهبخشی و حفظ انسجام، تأکید بر اتحاد مقدس و انسجام ملی و طراحی برنامهها با ویژگیهای جهاد تبیین استوار شده است.
سرهنگ عطاری از اجرای ۱۱۰ برنامه در طول هفته بسیج درشهرستان پلدشت خبر داد و گفت: اهم این برنامهها دیدار با خانوادههای شهداء. استقبال از شهید گمنام. همایش اقتدار بسیجیان. ویزیت رایگان در مناطق کم برخوردار و اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی میباشذد.
وی بسیج را شجره طیبه و نجاتدهنده انقلاب اسلامی خواند و اظهار داشت: به فرموده امام راحل، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام است که امروز روح مقاومت را در سراسر جهان زنده نگه داشته است .
سرهنگ عطاری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر دو پایه "خداباوری" و "خودباوری" بسیج، بر نقش بیبدیل این نهاد در عرصههای جهاد تبیین، علمی، اقتصادی، خدمترسانی و امیدآفرینی تأکید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت با اشاره به جنگ دوازده روزه، بر حفظ انسجام و وحدت بسیجیان و اتحاد مقدس و انسجام ملی که متأثر از این رویداد بود، تاکید کرد و خطاب به اصحاب رسانه گفت: در شرایطی که در برابر کشتار و جنایات غزه، کشورهای عربی و غربی سکوت اختیار کردهاند، این رسانههای ما هستند که باید فریاد مردم مظلوم غزه و غربت و بیپناهی آنان را به گوش جهانیان برسانند.