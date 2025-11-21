نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان ایران در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید و نشان برنز را از آن خود کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، یاسمین نظری نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان ایران، امروز در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید.

نظری در این دیدار موفق شد مقابل حمومی مایسا از الجزایر با نتیجه ۱۳ - صفر پیروز شود و به نشان برنز جوجیتسو مسابقات همبستگی اسلامی برسد.