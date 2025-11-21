شهدا با ایستادگی مقابل دشمن افتخار و عزت آفرین برای ملت ایران بودند.

پیام شهدا، تبعیت از ولایت و استقامت در راه حق است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمه موقت کاشان، در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم این شهر با تأکید بر لزوم ایستادگی در مسیر خون شهدا، پیام آنان را زنده نگه داشتن راه ولایت و دفاع از نظام اسلامی بیان کرد و گفت: شهدا در مسیری جان باختند که باعث عزت ملت ایران و ذلت دشمن شد.

حجت الاسلام اسلامی تبار با گرامیداشت یاد شهدای گمنام که این روز‌ها مهمان ما هستند، افزود، شهدایی که وفاداری، شجاعت و اخلاص در عمل خودشان را نشان دادند و نباید راه شهدا را فراموش کنیم.

امام جمعه موقت کاشان همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، تاکید کرد: بسیج شجره طیبه و لشکر مخلص خداست که از عزم رهبر کبیر انقلاب اسلامی تشکیل شد، بسیج در هشت سال دفاع مقدس سنگ تمام گذاشت و در فتنه‌های گوناگون انقلاب اسلامی سینه سپر کرد.

حجت الاسلام اسلامی تبار افزود: حضور بسیج در عمران و آبادانی، خدمات بهداشتی، واکسیناسیون، حوادث و بحران‌ها، مقابله با فتنه‌ها، دفاع مقدس و دفاع از حرم نقش بسیار کارآمد و مؤثری داشته است.

امام جمعه موقت کاشان در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از این بانوی نمونه اسلام به عنوان اسوه‌ای ارزشمند برای زنان و مردان جامعه اسلامی یاد کرد و گفت: ولایتمداری حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای جامعه امروز است.