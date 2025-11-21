پخش زنده
در زمینههای تربیتی ، اصلاحی و اشتغال، استان مرکزی، در بین استانهای کشور رتبه اول را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، عباس منصوری معاون دادستان کشور با بیان این خبر در حاشیه آزادی ۲۲۰ زندانی اصلاح شده حوزه مواد مخدر استان مرکزی در زندان مرکزی اراک افزود: استان مرکزی در زمینههای تربیتی و اصلاحی و اشتغال در بین استانهای کشور رتبه اول را دارد که جای قدردانی از مسئولان دارد.
وی با بیان اینکه بر همین اساس ۲۲۰ زندانی اصلاح شده مواد مخدر آزاد میشوند گفت: ۶۰ زندانی مشمول آزادی در اراک و مابقی در شهرهای استان هستند که آزاد میشوند.