آیتالله ناصری: بسیج بر پایه ولایتمداری، ایثار، مقاومت، آگاهی و مردممحوری بنا شده و در شرایطی که در جنگ ترکیبی هستیم میتواند، توطئههای دشمنان را خنثی کند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری، در خطبههای نمازجمعه این هفته یزد، با اشاره به سالروز تشکیل بسیج توسط امام خمینی (ره)، گفت: این اقدام یک حرکت بزرگ و ماندگار بود، همه باید بسیجی باشیم، چراکه بسیج تنها یک ساختار سازمانی نیست، بلکه یک نگرش معرفتی برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) است.
وی تأکید کرد: بسیج بر پایه ولایتمداری، ایثار، مقاومت، آگاهی، پیشبرندگی و مردممحوری بنا شده و در شرایطی که در جنگ ترکیبی هستیم بسیج میتواند با همراهی دولت، توطئههای دشمنان را خنثی کند.
امام جمعه یزد با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه والای حضرت زهرا (س)، گفت: حضرت زهرا سرچشمه نور عالم است و محبت ایشان نجاتدهنده انسان خواهد بود، پیامبر اکرم (ص) به سلمان فرمودند که محبت به فاطمه زهرا (س) در صد جایگاه از جمله مرگ، قبر، میزان، محشر و پلصراط به کار انسان میآید و هرکس محبت و سیره فاطمی را در قلب و عمل داشته باشد، از یاری ایشان بهرهمند میشود.
نماینده ولی فقیه در استان یزد، ادامه داد: پیامبر (ص) فرمودند «هرگونه باشید، همان گونه بر شما حکومت میکنند» و این سخن ضرورت قویبودن، امید داشتن و شجاعت را گوشزد میکند، امام خمینی (ره) نیز همواره به افراد قوی و شجاع علاقه داشتند.
آیتالله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات، صادرات و زنجیره تأمین باید اقدامات جدی صورت گیرد و در برابر شایعات، هوشمندانه و دقیق عمل کنیم و پیشرفتها را برجسته کنیم.
وی توجه ویژه به کشاورزی را از نیازهای اساسی کشور دانست و افزود: مسئولان باید برای حل مشکلات این حوزه تلاش کنند، اگر آب نیست باید از راههای ممکن مانند انتقال آب از دریا آن را تأمین و به سمت خودکفایی در بخش کشاورزی حرکت کرد.