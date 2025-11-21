پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد با اشاره به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه در برابر دشمن، گفت: مجاهدتهای بسیجیان در سختترین شرایط تاریخی کشور ثبت شده و بسیج واقعی امروز نیز همان نماد شجاعت و فداکاری است.
ماموستا امامی افزود: فعالیتهای بسیج محدود به پایگاهها نیست و این نهاد مردمی چتری بزرگ برای خدمت به مردم است؛ همانگونه که در میدان جنگ حضور داشتند، امروز نیز در اردوهای جهادی فعالاند و به مناطق محروم برای یاریرسانی میروند.
وی همچنین به هفته آگاهیبخشی درباره نوزادان نارس اشاره کرد و بر ضرورت توجه خانوادهها و حمایت جدی دولت از این کودکان تأکید نمود.
امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبهها به اهمیت نام نیک و یاد ماندگار انسان در میان مردم پرداخت و آن را یکی از بزرگترین نعمات الهی دانست.
ماموستا امامی تاکید کرد: تلاش برای رفتار نیک و خدمت به دیگران باعث ماندگاری یاد انسان در دلها و الگویی برای دیگران میشود.