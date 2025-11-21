به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با هفته بسیج، مزار مطهر شهدای شهرستان خوی در آیینی معنوی با حضور مسئولان شهرستان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا گلباران و عطرافشانی شد.

این مراسم در گلزار شهدای خوی برگزار شد و شرکت کنندگان با قرائت فاتحه، ادای احترام و نثار گل، یاد و خاطره رزمندگان اسلام و شهیدان دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم راه ایثار و مقاومت تاکید کردند.