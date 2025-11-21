به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی گفت: تیم ملی نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران برای شرکت در بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ به بانکوک پایتخت تایلند اعزام شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در سه بخش استاندارد، سریع و برق‌آسا برگزار می‌شوند، افزود: ۲۱ بازیکن ایرانی در رده‌های سنی ۸ تا ۱۸ سال در بخش دختران و پسران در این رقابت‌ها حضور دارند.

یوسفی راکی اظهار داشت: استاد فیده بانوان زهرا پروین عضو تیم ملی نوجوانان از خوزستان در رده زیر ۱۸ سال دختران آسیا دست به مهره خواهد شد.

استرالیا، بنگلادش، چین، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، مالزی، پاکستان، فیلیپین، قطر، روسیه، سنگاپور، کره جنوبی، سری‌لانکا، تاجیکستان، تایلند، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ویتنام از جمله کشور‌های شرکت‌کننده در این مسابقات هستند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ تا ۳۰ نوامبر (۹ آذرماه) در بانکوک پایتخت تایلند ادامه دارد.