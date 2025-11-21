امام جمعه موقت گرگان با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره بسیج، گفت: امام (ره) بسیج را مدرسه عشق و لشکر مخلص خدا می‌دانست؛ نیرویی بی‌نام و نشان که با اخلاص کامل جان خود را برای خدا تقدیم می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام محمد مهاجر امروز در خطبه‌های نماز جمعه در گرگان گفت: بسیج همان نیروی مردمی و دفاعی کشور است که امام فرمود: کشوری با ۲۰ میلیون جوان باید ۲۰ میلیون تفنگدار داشته باشد.

حجت‌الاسلام محمد مهاجر با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرا (س) را از مهم‌ترین مناسبت‌های پیش رو خواند و گفت: زندگی آن حضرت سراسر درس معرفت، ولایت و ایثار است.

امام جمعه موقت گرگان در ادامه با اشاره به نقش تاریخی حضرت زهرا (س) در پاسداری از ولایت، گفت: حضرت زهرا (س) اولین شهید راه ولایت است.

حجت الاسلام مهاجر افزود: وصیت ایشان، اشک‌هایشان و صبرشان همه برای حمایت از ولایت بود و این مسیر امروز الگوی همه مدافعان ولایت است.