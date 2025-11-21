امام جمعه سمنان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بسیج، با روحیه جهادی و شبکه گسترده مردمی خود، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امام جمعه سمنان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بسیج، با روحیه جهادی و شبکه گسترده مردمی خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی، جهاد تبیین و خنثی‌سازی تهدید‌های دشمن دارد و باید بیش از گذشته در صحنه حضور داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی‌سیاسی جمعه در مصلای سمنان بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده بسیج در هر صحنه‌ای که وارد شده، مشکلات را با سرعت و دقت برطرف کرده و امروز نیز در برابر جنگ ترکیبی دشمن باید با توان مضاعف عمل کند.

وی بیان کرد: پایگاه‌های بسیج و حلقه‌های صالحین بستر اصلی کادرسازی و تربیت نیرو‌های آینده انقلاب هستند و انسجام ملی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب باید در این مجموعه بیش از پیش تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به قطعنامه‌های اخیر ضدایرانی تصریح کرد: استاندارد‌های دوگانه قدرت‌های غربی در حوزه حقوق بشر آشکار است و ملت ایران باید تحلیل‌ها و مواضع خود را بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب تنظیم کند.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا (س) در معارف اسلامی افزود: طبق روایات معتبر، وجود مقدس صدیقه طاهره هدیه الهی برای همه عالمیان است و اطاعت از ایشان برای همه انسان‌ها واجب دانسته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی تاکید کرد: الگوگیری از حضرت زهرا (س) تنها به مسایل مربوط به حجاب محدود نمی‌شود و باید در ابعاد سیاسی، اجتماعی، مبارزه با ظلم و ولایت‌مداری نیز به عنوان یک الگوی کامل مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: خدمات بسیج در طول انقلاب اسلامی، از فعالیت‌های فرهنگی تا همراهی در برنامه‌هایی مانند کنگره سه هزار شهید استان، نمونه آشکاری از نقش‌آفرینی بی‌وقفه این مجموعه است.

امام جمعه سمنان با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در سراسر کشور گفت: این آیین‌ها یادآور فداکاری رزمندگان و موجب تقویت معنویت و انسجام در جامعه است.