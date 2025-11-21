پخش زنده
فرمانده سپاه مریوان قبل از برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع شهر مریوان با تأکید بر نقشآفرینی بسیج در عرصههای مختلف، آن را پشتوانه اصلی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار قیصر امیدی فرمانده سپاه مریوان قبل از برگزاری نمازجمعه در مسجد جامع این شهرستان ضمن تبریک هفته بسیج، این نهاد را پشتوانه اقتدار ملی دانست و با اشاره به نقشآفرینی آن در عرصههای مختلف، از حضور گسترده اقشار مردم در برنامههای هفته بسیج قدردانی کرد.
وی اعلام کرد: سپاه مریوان بیش از ۱۳۰ برنامه در این هفته پیشبینی کرده که شامل حلقههای صالحین، افتتاح پروژههای عمرانی و ورزشی، یادواره شهدا، مسابقات ورزشی و برپایی میز خدمت ادارات است.
فرمانده سپاه مریوان در پایان بر ضرورت قدردانی مسئولان از این پشتوانه مردمی تأکید کرد.