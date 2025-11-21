به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امام جمعه موقت شهرکرد با گرامیداشت هفته بسیج گفت:فعالیت بسیج به گونه‌ای است که هیچ دستگاه و نهاد دولتی نمی‌تواند به مانند بسیج با اخلاص فعالیت کند.

حجت الاسلام علی اصغر همتیان افزود: بسیج به شکل‌های مختلف در جامعه حضور دارد و برای تحقق بیشتر باید جذب حداکثری داشته باشد.

وی گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همه مردم ایران بسیجی بودند و این در ادامه همان نقش مردم در دوران دفاع مقدس بود.

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: خانواده‌ها باید نوجوانان خود را با بسیج آشنا کنند تا مسئولیت پذیر شده و مهارت پیدا کنند.

وی تشکیل بسیج این نهاد مردمی را از ابتکارات امام راحل عنوان کرد.

حجت الاسلام همتیان افزود: شورای حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد که در این میان موضوع قدردانی دولت‌های غربی از مدیر کل آژانس جالب توجه است.

وی گفت: مصاحبه مدیر کل آژانس با رسانه‌ی صهیونیستی در خصوص تاسیسات هسته‌ای کشور نشان از آن دارد که حمله به این تاسیسات بسیار سخت است، چرا که محافظت از تاسیسات اتمی به خوبی انجام می‌شود.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به میزبانی استان از پیکر شهدای گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: بسیاری از شهدا وصیت کرده‌اند که گمنام بمانند که این نشان از اخلاص شهدا دارد.

حجت الاسلام همتیان افزود: شرکت در مراسم تشییع این شهدا بسیار معنوی و ادای دین به آنهاست بنابراین از مردم دعوت می‌کنم در مراسم تشییع این شهدا شرکت کنند.