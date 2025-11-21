پخش زنده
علی علیزاده دونده دو ۸۰۰ متر ایران با وجود آسیب دیدگی به فینال این رقابتها در بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در ادامه رقابتهای ششمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (جمعه ۳۰ آبان) رقابتهای دو ۸۰۰ متر در توکیو برگزار شد.
علی علیزاده نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که در پایان رقابت مقدماتی با حریفانش با رکورد ۱:۵۹:۵۰ در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.
این در حالی است که علیزاده با آسیب دیدگی راهی بازیهای المپیک شده است با این حال موفق به حضور در فینال دو ۸۰۰ متر شد.