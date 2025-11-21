نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: قاچاق سوخت بمب‌های سیار و شناور است که جان مردم را به خطر انداخته، شورای تامین به این مهم ورود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت الاسلام علیدادی سلیمانی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کرمانبا اشاه به اینکه در روز‌های اخیر شاهد حادثه ناگواری در جنوب استان بودیم و در این حادثه تعدادی از هموطنان در یک صحنه تصادف سوختند، گفت: شورای تامین استان کرمان به این بخش به صورت جدی ورود کند؛ قاچاق سوخت به بمب‌های سیار و شناوری تبدیل شده که هر روز ممکن است در استان حادثه‌ای غمبار به وجود بیاورد.

امام جمعه کرمان با تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم به تشریح ابعاد شخصیتی این بزرگ بانوی جهان اسلام اشاره کرد وگفت:

خدا محوری، زندگی عفیفانه، مقاومت در برابر دشمن و پذیرش سختی‌ها برای رضایت خدا و دفاع از حق و حقیقت تا جایی که جان خود را فدا می‌کند همه از ویژگی‌های بزرگ شخصیتی حضرت زهرا (س) است.

وی با تبریک هفته بسیج افزود: سال‌ها ثمرات شیرین بسیج در کشور را به‌عنوان شجره طیبه دیده‌ایم و این ثمرات امروز بیشتر از هر زمانی قابل استفاده است.

وی با بیان اینکه بسیج توانست همه ظرفیت‌ها و سلایق را بدون کوچکترین خودخواهی در کنار هم و در جهت الهی جمع کند، گفت: در بسیج یک ساختار الهی تشکیل می‌شود که فقط در نگاه دینی به نتیجه می‌رسد.

امام جمعه کرمان با عنوان اینکه بسیج میراث بزرگ امام راحل است و عملکرد بسیج آنچنان پیشتاز است که به تفکر بسیجی در حل مشکلات تبدیل شده است، گفت: عملکرد بسیج فهرستی طولانی از خدمات این نیروی بزرگ است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج توانست کشور را در کنار همه نیرو‌های مسلح از همه توطئه‌ها حفظ کند، یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیج مردمی خود را آنچنان نشان داد که دشمن ناامید شد.