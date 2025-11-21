معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با بازنگری طرح تفصیلی شهر خوی توسعه شهری خوی با واقعیت‌های جدید جمعیتی و کالبدی منطبق می شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درسفرمعاون وزیر راه و شهرسازی به شهرستان خوی آخرین وضعیت طرح تفصیلی و روند تأمین زمین برای متقاضیان طرح‌های مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی خوی گفت : طرح تفصیلی این شهر نیازمند بازتنظیم و پایش دوباره است و برای این منظور هماهنگی‌های لازم میان اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری خوی انجام شده است.

او افزود: اجرای این بازنگری کمک می‌کند تا توسعه شهری خوی با واقعیت‌های جدید جمعیتی و کالبدی منطبق شود و مسیر برنامه‌ریزی شهری با دقت بیشتری ادامه یابد.

معاون وزیر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حوزه مسکن در خوی پرداخت و اعلام کرد : این شهرستان با توجه به اقداماتی که توسط دستگاه‌های دولتی، شهرداری و دیگر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است هم‌اکنون با کمبود زمین روبه‌رو نیست.

به گفته او زمین مورد نیاز برای تمامی متقاضیانی که ثبت‌نام و تأیید شده‌اند تأمین شده و عملیات اجرایی و عمرانی در این اراضی در حال انجام است.

او تأکید کرد : پیشرفت مناسب کار‌های عمرانی، در آینده نزدیک مردم خوی از این زمین‌ها بهره‌مند خواهند شد و زمینه برای خانه‌دار شدن خانوار‌های واجد شرایط فراهم می‌شود.