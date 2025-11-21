امام جمعه بندرعباس گفت: بسیج مدرسه عشق است که در همه عرصه‌های جامعه حضوری پررنگ و ارزشمند دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله عبادی زاده در خطبه های نمازجمعه امروز بندرعباس با اشاره به هفته بسیج افزود : بسیجیان در دفاع مقدس ۱۲ روزه در کنار نیروهای مسلح نقش مهمی در تامین امنیت داشتند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت :در کشور هر جا خلائی باشد بسیجیان با حضور خود آن را برطرف می کنند و قوت قلبی برای مردم هستند.

آیت الله عبادی زاده افزود : بسیج در همه بخشها از جمله علمی ، نخبگان ، دانشگاهی و اقتصادی خوش درخشیده است.

امام جمعه بندرعباس گفت : یکی از دل نگرانی های امروز جامعه جنگ نرم است که بسیجیان باید به این عرصه نیز بیشتر ورود کنند.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به پیروزی جبهه مقاومت در انتخابات اخیر کشور عراق گفت : در این انتخابات آمریکایی ها و دشمنان به دنبال خلع سلاح جبهه مقاومت بودند که توطئه آنان شکست خورد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت : مردم عراق با بصیرت و آگاهی خود و افزایش مشارکت همه نقشه های دشمنان را نقش برآب کردند.

آیت الله عبادی زاده افزود : آمریکایی ها با درست گرفتن فضای رسانه ای و وارد کردن احزاب مختلف به انتخابات عراق به دنبال شکست جبهه مقاومت بودند که ارزیابی آنها اشتباه شد.

امام جمعه بندرعباس گفت : البته مردم ایران تا کنون با بصیرت و آگاهی خود در انتخابات کشور همیشه توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.

آیت الله عبادی زاده افزود : ملت ایران هوشیاری خود را در همه عرصه ها به دشمنان ثابت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت : وجود ایشان از نظر ولایی بودن بسیار ارزشمند و پربرکت است.

آیت الله عبادی زاده افزود : انبیاء وائمه معصوم از نور و برکت ایشان بهره برده اند و برای آنان حجت است.

امام جمعه بندرعباس گفت : محبت و فصیلت حضرت زهرا (س) در همه مراحل زندگی باید الگو قرار گیرد.

آیت الله عبادی زاده افزود :در ایام فاطمیه با شرکت در مراسم عزاداری خودمان را پیدا می کنیم و تلاشمان این است که به حضرت فاطمه (س) نزدیکتر شویم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به خشکسالی ها و کمی بارش در کشور گفت : در مساجد بهتر است نماز باران خوانده شود تا رحمت الهی ببارد.

آیت الله عبادی زاده افزود : همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در روز دوشنبه تاریخ سوم آذر ساعت 15 در بوستان پنجعلی بندرعباس نماز باران خوانده می شود.

امام جمعه بندرعباس از همه مردم خواست در این مراسم شرکت کنند.

آیت الله عبادی زاده افزود : علاوه بر خواندن نماز باران ، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) نیز در این محل برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : جامعه اسلامی باید نسبت به شناخت دشمن آگاه باشد.

آیت الله عبادی زاده افزود : امت اسلامی با تقویت بصیرت و ایمان خود می تواند سطح دشمن شناسی را در جامعه بالا ببرد.