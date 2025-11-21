پخش زنده
قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور: شعار امسال مراسم اعتکاف «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام سید محمد باقر تکیهای در نشست ستاد اعتکاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز در ایران اسلامی شور و اشتیاق نوجوانان نسبت به اعتکاف افزایش یافته گویی نوجوانان دیگر جا به میانسالان و کهنسالان نمیدهند، گفت: در نظرسنجیها نوجوانان نسبت به برگزاری مراسم دعا و مناجات علاقهمندی بیشتری نشان دادند.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز نسبت به استفاده از مضامین و دعاها و درسهای صحیفه سجادیه در این مراسم معنوی تأکید دارند.