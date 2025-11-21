به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه موقت یاسوج در خطبه‌های این هفته مرکز استان آغاز هفته بسیج را گرامیداشت و گفت: یاد شهدای خوشنام که جوانی خود را فدای امنیت مردم کردند گرامی میداریم.

حجت‌الاسلام حسین درخشی افزود: بسیج شجره طیبه ایی است که علاوه در هشت سال دفاع مقدس، در فتنه‌ها و آشوب‌های گوناگون سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ با سپر کردن سینه، از انقلاب و نظام اسلامی با جانفشانی دفاع کرد.

حجت‌الاسلام درخشی با نقل قول از امام راحل (ره) در مقام قدردانی از بسیج افزود: قشر بسیج با دریافت کمترین کمک‌ها ییشترین خدمت و فایده را برای نظام داشته است.

وی با اشاره به خواست‌های رهبر معظم انقلاب از بسیجییان اضافه کرد: سه خواسته رهبر معظم انقلاب از بسیجیان، یعنی بصیرت، اخلاص و عمل به هنگام و به اندازه، به عنوان نقشه راه این نهاد انقلابی تبیین شده است.

امام جمعه موقت شهر یاسوج با اشاره به تشییع شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان گفت: شهرهای کهگیلویه و بویراحمداین روز‌ها میزبان ۶ شهید خوشنام است، کسانیکه شجاعت و اخلاص در عمل خودشان را نشان دادند.

حجت‌الاسلام درخشی با اشاره به ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت بانوی جهان اسلام ایشان را اسوه تقوا دانست و افزود: با توجه به نیاز بشریت به الگو حضرت فاطمه بهترین الگو برای همه اقشار بویژه نسل جوان است.

وی راه حل مشکلات امروز خانواده‌ها را پیروی از سیره حضرت زهرا دانست و گفت: بیشتر گرفتاری‌ها و نزاع‌های خانوادگی ناشی از برخی خواست‌های نامعقول و نابجاست و اگر سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی قرار دهیم بسیاری از مشکلات خانوادگی رفع می‌شود.

امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از خطبه‌ها با خطاب قرار دادن استاندار و نمایندگان مجلس، خواستار به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه کاره در استان شد و افزود: مسئولان تمام تلاش خودر را بر روی تکمیل این طرح‌های نیمه تمام نیمه تمام بگذارند.

امام جمعه موقت شهر یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های نفت، گاز، روان‌آب‌ها و جنگل‌های اضافه کرد: با داشت این همه ظرفیت وجود محرومیت‌ها در حوزه‌ها و بخش مختلف در استان پس از چهل و چند سال از انقلاب، غیرقابل قبول است.

حجت‌الاسلام درخشی گره اصلی مشکلات استان را در اجرا و تکمیل راه‌های ارتباطی و مواصلاتی دانست و گفت: با توجه به معدود بودن پرواز‌های فرودگاه یاسوج ، نبود راه آهن ، متصل نبودن استان به شبکه ریلی کشور و رفع نشدن این گره مواصلاتی استان، کهگیلویه و بویراحمد منطقه مناسبی برای سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری تبدیل نخواهد شد.

وی به موضوع پایین بودن نمرات معدل دانش آموزان استان در سال تحصیلی گذشته اشاره و تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، خانواده و کادر آموزشی برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

امام جمعه موقت شهر یاسوج با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی کشور، عراق گفت: نتیجه این انتخابات، پیروزی جبهه مقاومت بود و کارشکنی‌ها و تلاش دشمنان جبهه مقاومت به نتیجه نرسید.

حجت‌الاسلام درخشی با هشدار در خصوص غفلت نکردن از دشمنان، بر لزوم حفظ هوشیاری مداوم تأکید کرد و گفت: دشمنان دین، دشمنان نظام و دشمنان ملت ایران، یک لحظه از توطئه، تهدید غفلت نمی کنند و باید در برابر این توطئه‌ها هوشیار بود و مغلوب فریب دشمن نشد.