کشاورز خُمینی با احیای ۳۵ هکتار از اراضی متروکه روستای پدری خود، یکی از باغ‌های بزرگ تولید محصولات بادام، گردو و بِه را در استان مرکزی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، این اقدام علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال تعدادی از اهالی روستا را فراهم کرده و به گفته مسئولان، نمونه موفقی از بازگشت زمین‌های کم‌بازده به چرخه تولید است.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت : وسعت باغات این شهرستان ۳ هزار و ۲۵۰ هکتار است.

احمد اسدی افزود: سطح باغات استان ۷۸ هزار هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵ هزار تُن محصول بِه در استان برداشت شود.