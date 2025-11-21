

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه اول آذر:

کالیاری - جنوآ

اودینزه - بولونیا

فیورنتینا - یوونتوس

ناپولی - آتالانتا

* یک شنبه ۲ آذر:

کرمونزه - رم

لاتسیو - لچه

اینتر - میلان (داربی دلامادونینا یا شهرآورد میلان)

- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۲ بار برنده شده‌اند. در این بازی‌ها اینتر ۳۴۱ گل و میلان ۳۲۲ گل به ثمر رسانده‌اند. آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.

* دوشنبه ۳ آذر:

تورینو - کومو

ساسولو - پیزا

- در جدول سری آ تیم اینتر و رم با ۲۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۲ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.