هفته دوازدهم فوتبال سری آ ایتالیا شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه اول آذر:
کالیاری - جنوآ
اودینزه - بولونیا
فیورنتینا - یوونتوس
ناپولی - آتالانتا
* یک شنبه ۲ آذر:
کرمونزه - رم
لاتسیو - لچه
اینتر - میلان (داربی دلامادونینا یا شهرآورد میلان)
- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۴ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۲ بار برنده شدهاند. در این بازیها اینتر ۳۴۱ گل و میلان ۳۲۲ گل به ثمر رساندهاند. آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.
* دوشنبه ۳ آذر:
تورینو - کومو
ساسولو - پیزا
- در جدول سری آ تیم اینتر و رم با ۲۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای میلان و ناپولی با ۲۲ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.