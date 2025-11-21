به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که خانواده معظم این شهید والامقام، جمعی از همرزمان و همسنگران، بسیجیان و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، شرکت کنندگان با ادای احترام به مقام شهدا، بر حفظ و پاسداری از آرمان‌های والای شهیدان تاکید کردند.

در این مراسم وصیت‌نامه شهید قاسمی قرائت و با پیکر یکی از شهدای گمنام تازه تفحص شده وداع شد.

شهید علی اصغر قاسمی دانشــجوی دوره کارشناسی رشته تربیت معلم بود که به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و بیســت و یکم فروردین ۱۳۶۶ در شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به ســر، به درجه رفیع شهادت نائل و پیکر مطهرش در گلزار شهدای علی ابن جعفر به خاک سپرده شد.