

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه ترانسفرمارکت، رده بندی ۱۰ گلزن برتر کفش طلای اروپا به این شرح اعلام شد:

۱- ارلینگ هالند از نروژ - تیم منچسترسیتی ۱۴ گل - ۲۸ امتیاز (ارزش لیگ: ۲)

۲- دارکو لمائیچ از صربستان و مونته نگرو - تیم بیدریبا لتونی ۲۸ گل - ۲۸ امتیاز (ارزش لیگ: یک)

۳-اوگوست پریسکه از دانمارک - تیم جورگاردنز سوئد ۱۸ گل - ۲۷ امتیاز (ارزش لیگ: ۱.۵)

۴-ابراهیم دیاباته از ساحل عاج - تیم گایس سوئد ۱۸ گل - ۲۷ امتیاز (ارزش لیگ: ۱.۵)

۵- هری کین از انگلیس - تیم بایرن مونیخ آلمان ۱۳ گل - ۲۶ امتیاز (ارزش لیگ: ۲)

۶- کیلیان امباپه از فرانسه - تیم رئال مادرید اسپانیا ۱۳ گل - ۲۶ امتیاز (ارزش لیگ: ۲)

۷- کلایمینت اولسن از فارو - تیم روناویک فارو ۲۶ گل - ۲۶ امتیاز (ارزش لیگ: یک)

۸- دانیل کارلزباک از نروژ - تیم سارپسبورگ نروژ ۱۷ گل - ۲۵.۵ امتیاز (ارزش لیگ:: ۱.۵ گل)

۸- کاسپر هوگ از دانمارک - تیم بودو گلیمت نروژ ۱۷ گل - ۲۵.۵ امتیاز (ارزش لیگ:: ۱.۵ گل)

۸- ناهیر بسارا از سوئد - تیم هاماربی دانمارک ۱۷ گل - ۲۵.۵ امتیاز (ارزش لیگ:: ۱.۵ گل)

- در فصل قبل (۲۵ - ۲۰۲۴) کیلیان امباپه از فرانسه و تیم رئال مادرید اسپانیا با ۳۱ گل و کسب ۶۲ امتیاز نخستین بار برنده کفش طلایی شد و ویکتور گوکرش از سوئد و تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال با ۳۹ گل و ۵۸.۵ امتیاز دوم و محمد صلاح از مصر و تیم لیورپول انگلیس با ۳۲ گل و ۵۸ امتیاز سوم شدند.

- در تاریخچه برندگان کفش طلای اروپا، لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶ بار کسب کفش طلا رکورد دار است و کریس رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم‌های منچستریونایتد و رئال مادرید با ۴ بار برنده شدن کفش طلای اروپا در رده دوم قرار دارد. مسی در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (۶ بار) برنده این جایزه شده است.

اوزه بیو اسطوره فقید پرتغالی، گردهارد مولر از آلمان، فرناندو گومش از پرتغال، دودو گئورگسکیو از رومانی، روبرت لواندوفسکی از لهستان، آلی مک کوئیست از اسکاتلند، ماریو ژاردل از برزیل، تیری آنری از فرانسه، دیه گو فورلان و لوئیز سوآرس از اروگوئه هر کدام دو بار این جایزه را به دست آورده‌اند.