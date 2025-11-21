امام جمعه میاندوآب گفت: امروز نیز تفکر بسیجی جهانی شده و در اروپا و آمریکا فریاد دفاع از مظلوم، فلسطین و غزه به گوش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت، شجاعت، غیرت، استقلال، آزادی و پایداری امت اسلامی است.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه به فرموده حضرت امام خمینی (ره) بسیج را نباید در یک نهاد تشکیلاتی محدود کرد، افزود: بسیج هویتی فراگیر دارد و همه مستضعفان عالم را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به بخشی از کارنامه درخشان بسیج در طول تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: بسیج از روز‌های نخست انقلاب در تمام صحنه‌ها حضور یافته و نقش‌آفرینی کرده و از همه آنها نیز موفق بوده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: بسیج در ابتدای انقلاب و در دوران دفاع مقدس در مقابله با ضدانقلاب و حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خود را به اثبات رساند.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه بسیج محدود به دوران دفاع مقدس نشده است، اظهار کرد: بعد از جنگ تحمیلی، بسیج در قامت نیرو‌های جهاد سازندگی وارد صحنه شده و نیز در قالب گروه‌های جهادی، خدمات بی‌شماری در عرصه عمرانی، زیربنایی، مقابله با فتنه‌های داخلی و تهدیدات خارجی دشمنان حضور یافت و در دوران کرونا و محرومیت‌زدایی نیز میدان را خالی نکرد و دورترین نقاط کشور به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هرکجا دشمنان انقلاب اسلامی را تهدید کرده‌اند، بسیج حضور یافته است، گفت: بسیجی همانی است که در سال ۸۸ چشم فتنه را کور کرد و حماسه ۹ دی را به وجود آورد.

حسن‌زاده با بیان اینکه پیشرفت‌های کشور به برکت روحیه بسیجی، انقلابی، جهادی و ولایی و همیشه در صحنه بودن است، اظهار کرد: امروز نیز تفکر بسیجی جهانی شده و در اروپا و آمریکا فریاد دفاع از مظلوم، فلسطین و غزه به گوش می‌رسد.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه بسیج همواره درون‌گرا بوده است، تصریح کرد: بسیج، نیرنگ و فتنه دشمنان را خنثی کرده و گفتمان‌سازی وحدت‌بخش است.

وی با اشاره به اینکه بسیج و بسیجیان خار چشم دشمنان هستند، گفت: بسیج باید اتحاد و همدلی را گسترش دهد و با این حرکت خود دشمنان را مأیوس سازد و این‌گونه نیز بوده است.

حسن‌زاده در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به اقامه نماز جمعه در جوار پیکر مطهر شهید گمنام، افزود: ما برای این انقلاب اسلامی؛ خون‌ها داده‌ایم و چه بسیار مادران و همسران شهدا که چشمان گریان آنها به راه دوخته شده است و لذا هرکس این نظام را تضعیف کند و یا در وحدت و اتحاد جامعه خللی ایجاد کند؛ یا خائن است و یا نادانند.