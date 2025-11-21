امام جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت: باید با اقتدا به روحیه بسیجی، وحدت و انسجام خود را بیش از پیش تقویت کنیم و در ساختن ایران، پرچمدار خدمت و ایثار باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به موضوع «چشم و همچشمی» یا «قیمت‌بازی» و «رقابت‌های ناسالم» که در زندگی فردی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار است اظهار داشت: این موضوع، آرامش بسیاری از خانواده‌ها را برهم زده و عزت نفس و بردباری را در جامعه نشانه رفته است.

وی تصریح کرد: اسلام دین تعادل، میانه‌روی و کرامت انسانی و چشم و همچشمی یکی از موانع بزرگ رسیدن به این تعادل است، چون چشم و همچشمی یعنی فرد، سبک زندگی، مصرف، خرید‌ها و حتی ارزش‌های خود را نه بر اساس نیاز، عقل و آموزه‌های دینی، بلکه بر اساس آنچه در دیگران می‌بیند و برای جلوگیری از «کم‌آمدن» یا «پست‌شدن» در نظر دیگران، تنظیم کند.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت: از دیدگاه روانشناسی و دین، کسی که برای خود ارزش ذاتی قائل نیست، سعی می‌کند با اشیاء و نمایش ظواهر، این کمبود را جبران کند و در این راستا زمانی که هدف اصلی زندگی، رفاه و نمایش دنیوی شود، طبیعی است که انسان در دام این رقابت‌ها بیفتد.

وی با اشاره به پیامد‌های شوم چشم و هم چشمی در جامعه افزود: تخریب عزت نفس فردی، تحمیل فشار اقتصادی، تضعیف روابط اجتماعی، از بین رفتن ساده‌زیستی و ارزش‌های اصیل و غفلت از اهداف بزرگ زندگی از جمله پیامد‌های شوم چشم و همچشمی است.

ماموستا کلشی‌نژاد با اشاره به راهکار‌های اسلام برای حفظ عزت نفس در برابر چشم و هم چشمی بیان کرد: تقویت ایمان و باور به قضای الهی، ترویج فرهنگ قناعت، تقویت عزت نفس مبتنی بر کرامت انسانی و همچنین نگاه مقایسه‌ای صحیح و اصلاح نیت در مصرف و سبک زندگی از راهکار‌های اسلامی در این امر است.



وی با اشاره به نقش بردباری و صبر در مقابله با این مسئله خاطرنشان کرد: زمانی که دیگران در حال نمایش دارایی‌های خود هستند، مؤمن با صبر، از میدان این رقابت ناسالم خارج می‌شود و این صبر، یک مبارزه معنوی است و در این راستا امام علی (ع) فرمود: صبر نسبت به ایمان، مانند سر نسبت به بدن است.



امام جمعه اهل‌سنت ارومیه در خطبه دوم با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: امید است که همه جامعه زن در امت اسلامی این شخصیت شخیص را الگوی کامل برای رفتار و منش و اخلاق خود قرار بدهند.

وی با اشاره به هفته بسیج خاطرنشان کرد: بسیج یادآور حماسه‌ای است که به فرموده رهبر کبیر انقلاب، «مایه افتخار ما و رمز بقای انقلاب ماست» و بسیج، تنها یک نهاد نظامی نیست بلکه بسیج یک اندیشه، فرهنگ و یک حرکت جهادی تمام‌عیار در همه عرصه‌های خدمت‌رسانی به میهن اسلامی‌مان است.

ماموستا کلشی‌نژاد بیان کرد: در دفاع مقدس، بسیجیانی از همه اقوام و مذاهب ایران اسلامی، از کرد و بلوچ و ترک و عرب و فارس، از شیعه و سنی، دوشادوش یکدیگر، با ایثار و فداکاری، حماسه آفریدند و با نثار خون پاکشان، ثابت کردند که دفاع از عزت، استقلال و سرزمین ایران، فراتر از هر قوم و مذهب، یک وظیفه ملی و دینی است.

وی ادامه داد: به ویژه باید یادی از بسیجیان غیرتمند اهل‌سنت از خطه‌های مختلف کشور؛ از سیستان و بلوچستان، از کردستان، از خراسان شمالی و جنوبی، از گلستان و به ویژه از آذربایجان‌غربی کرد، چون بخش عمده‌ای از هموطنان ما در آن دیار، اهل سنت هستند و در طول تاریخ پرافتخار ایران، همواره پیشتاز در میدان‌های دفاع از میهن بوده‌اند.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه تصریح کرد: امروز بسیج در صحنه‌های مختلف، از مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، تا خدمت‌رسانی در مناطق محروم، از فعالیت‌های علمی و پژوهشی تا عرصه‌های فرهنگی و سازندگی، بسیج با همان روحیه جهادی و ایثارگرانه حاضر است.

وی افزود: بسیج، مدرسه عشق و ایثار است و بسیجیان، فارغ‌التحصیلان این مکتب، در هر کجای این سرزمین که باشند، سنی یا شیعه، سربازان گمنام امام زمان (عج) و یاوران همیشگی مرد هستند.

ماموستا کلشی‌نژاد تاکید کرد: بی‌شک این ظرفیت عظیم مردمی و این روحیه جهادی، امروز بیش از هر زمان دیگری می‌تواند به میدان بیاید، چون امروز در جبهه‌های جدیدی از جمله جبهه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، جبهه مبارزه با فقر و محرومیت، جبهه کمک به حل معضلاتی مانند کمبود آب، بیابان‌زایی و همچنین جبهه بسیار مهم خودکفایی و تولید ملی قرار داریم.

وی افزود: بسیج با شبکه گسترده و مردمی خود و با نیرو‌های متخصص و دلسوزی که در دل خود پرورش داده، می‌تواند در این عرصه‌ها نیز پیشقراول باشد، همان گونه که دیروز برای رفع محرومیت در مناطق دورافتاده پیشقدم شد، امروز نیز می‌تواند با همکاری دستگاه‌های ذیربط، در اشتغال‌زایی برای جوانان، در ترویج فرهنگ کار و تولید، در کمک به رفع مشکلات معیشتی مردم و در صیانت از وحدت ملی در برابر توطئه‌های دشمن، نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تصریح کرد: این همان «بسیج کامل» است که منویات مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارد و امید است با اقتدا به روحیه بسیجی، وحدت و انسجام خود را بیش از پیش تقویت کرده و در ساختن ایران، پرچمدار خدمت و ایثار باشیم.