به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه اقتصاد مقاومتی پایگاه ام کلثوم زنگیک در حسینیه روستای بلبل اباد برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد گفت: در این نمایشگاه صنایع دستی بانوان این منطقه به فروش میرسد.
سرهنگ پاسدار محمد کاملی افزود: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه جعبه کادویی، سبد، لباس زنانه و سنگ مصنوعی است.
وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از کارآفرینان در حوزه صندوقهای قرض الحسنه و مردم و محلات عنوان کرد.