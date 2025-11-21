به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد گفت: در این نمایشگاه صنایع دستی بانوان این منطقه به فروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: برگزاری ششمین رویداد کارآفرینی کمیته امداد در هرمزگان

سرهنگ پاسدار محمد کاملی افزود: کالا‌های عرضه شده در این نمایشگاه جعبه کادویی، سبد، لباس زنانه و سنگ مصنوعی است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از کارآفرینان در حوزه صندوق‌های قرض الحسنه و مردم و محلات عنوان کرد.