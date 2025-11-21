پخش زنده
مردم شهید پرور قم با دو شهید گمنام سال های دفاع مقدس در حرم حضرت معصومه (س) وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) مراسم عزاداری و وداع با پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس با سخنرانی و مدیحهسرایی در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.
چند روزیست که استان قم میزبان هفت شهید گمنام است و قرار است همزمان با شهادت حضرت زهرا ( س) در روز دوشنبه سوم آذر ماه این شهدای جاوید الاثر سال های دفاع مقدس بر روی دستان مردم شهید پرور قم تشییع و سپس سه شهید در سه مکان مختلف استان به خاک سپرده شوند.