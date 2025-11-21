به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان ، استاندار اصفهان در برنامه رادیویی دروازه دولت با موضوع بررسی مسائل شهرستان نائین گفت: مردم شهرستان پرآوازه و باستانی نایین، تاریخی به بلندای سه هزار سال تمدن و مدنیت همراه با خوشنامی و صبوری دارند.

به گفته مهدی جمالی نژاد شاهد این مدعا سه شهرموزه نایین، انارک و بافران و ۱۸۵ روستای شهرستان است که یک هزار و ۲۰۰ بنای تاریخی و باستانی از عهد باستان تا سده‌های اخیر را در خود جای داده است.

وی افزود: مفاخر و بزرگان شهرستان نایین در عرصه اجتهاد و سیاست، علم طبابت، ادبیات و فرهنگ و صنایع دستی بی‌شمار در طول تاریخ یکصد و بیست ساله مملکت بسیار خوش درخشیده و در همه برهه‌ها در سمت و سوی درست تاریخ ایستاده‌اند.

به گفته استاندار اصفهان : در انقلاب مشروطه حضرت آیت الله میرزا محمدحسین نایینی (ره) در جهت حاکمیت مردم مبتنی‌بر دین، تلاش و مبارزه کردند.

وی افزود: در فاجعه انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی دکتر سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم شهرستان نایین در دور اول مجلس شورای اسلامی به همراه شهید بهشتی و یاران باوفایش به شهادت رسید.

مهدی جمالی‌نژاد گفت : شهرستان شهیدپرور نایین در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۰۰ شهید، ۳۷۲ جانباز سرافراز و ۲۳ آزاده راتقدیم اسلام و کشور کرده است.

استاندار اصفهان به مرور ظرفیت‌های دیگری در این شهرستان از جمله تولیدات زراعی، باغی، دامپروری، شیلات، صنعت، معدن پرداخت و گفت: تولید ۱۰ هزار تن محصول زراعی و سه هزار تن محصول باغی سالانه، ۲۷ هزار و ۷۰۰ تن فرآورده دامی، ۵۶ واحد صنعتی فعال با سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغال بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر و همچنین ۳۰ معدن فعال با اشتغال ۹۰۰ نفر، از جمله فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی این شهرستان است.

وی با بررسی اهم مسائل و مشکلات شهرستان گفت : مسائل اولویت‌دار اقتصادی – زیربنایی شهرستان شامل طولانی بودن روند واگذاری زمین برای اجرای طرح های عمرانی، کمبود تسهیلات خاص برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و وجود معادن متروکه و غیرفعال و امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی با مزایده از جمله مشکلات زیربنایی و اقتصادی این شهرستان است.

جمالی‌نژاد افزود: توجه نکردن به صنعت فرش شهرستان با توجه به شهرت جهانی فرش نایین، کمبود اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی و مرمت قنوات با توجه به وجود ۵۸۰ رشته قنات در شهرستان، استمرار شرایط خشکسالی و کمبود آب کشاورزی و در نتیجه خسارات وارده به کشاورزان، دامداران و مرتع داران و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه روند بازسازی بافت تاریخی شهرستان از دیگر چالش‌های موجود در آن است.

وی تصریح کرد: فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی برای بازسازی اماکن تاریخی با هدف جذب گردشگر، ضرورت اجرای طرح خط انتقال گاز سراسری ۱۱ باهدف ایجاد امکان گازرسانی به واحدهای صنعتی در محور نایین انارک، تقویت شبکه توزیع برق شهرستان در مناطق استقرار نواحی صنعتی و ضرورت تأمین آب مصرفی واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان از جمله اقدامات دارای اولویت برای نائین است.