به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: دوشنبه آتی که بر اساس روایت ۹۵ روز، سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) است ما در کنار مراسم عزاداری، مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر چند شهید را داریم.

وی بیان کرد: پس از مراسم تشییع پیکر پاک شهدا، نماز باران را هم برای سومین بار در گلزار شهدا قبل از ظهر اقامه خواهیم کرد، که از همه اقشار و اصناف، مردم بزرگوار و مؤمن درخواست می‎‌کنم هم در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا و هم در اقامه نماز باران شرکت حداکثری داشته باشند.

امام جمعه قزوین از هم استانی‌ها خواست سالخوردگان و کودکان را حتما همراه خودتان بیاورند، جوانان و نوجوانان و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، روحانیت و همه اقشار در نماز باران حضور داشته باشند تا تضرع و تذکری که خدای متعال از امت اسلامی و بندگان خود می‌خواهد را نشان بدهیم و شهدا را واسطه کنیم که ان شاءالله مورد لطف و عنایت خدای متعال قرار بگیریم، کسانی هم که می‌توانند قبل از این مراسم، نماز استغفار را بخوانند که حتما تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به قزوین خاطرنشان کرد: در این سفر حدود صد همت از طریق اعتبارات دولتی یا با توافق‌هایی که با بخش‌های خصوصی صورت گرفت، برای انجام کار‌های مهمی به تصویب رسید و امضا شد.

وی تأکید کرد: برای اینکه این مسئله بهتر روشن شود عرض می‌کنم که اعتبار یک ساله استان قزوین حدود دو و نیم همت است که معمولا هم به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود، برای مثال اگر اعتبار یک ساله استان قزوین را ۲ همت در نظر بگیرید، در این سفر ۱۰۰ همت، یعنی ۵۰ برابر این رقم از طرق گوناگون تصویب و توافق شد که در مسیر خدمت رسانی به مردم عزیز هزینه شود.

وی تصریح کرد: این اعتبار در تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمامی که داریم و احداث بیمارستان هزار تختخوابی مؤثر خواهد بود که ان شاءالله با افتتاح این بیمارستان‌ها وضعیت درمان و سلامت استان رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد و همچنین پروژه بزرگ آبرسانی به چند شهر و روستا با کمک سازمان اوقاف انجام خواهد شد.

امام جمعه قزوین یادآور شد: همچنین مدرسه سازی و سالن‌های ورزشی و فرهنگی از جمله مهم‌ترین عرصه‌هایی است که ان شاءالله در نتیجه این سفر پر خیر و برکت به آنها رسیدگی خواهد شد و مردم ما نتایج آن را در یکی دو سال پیش‌رو شاهد خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری عنوان کرد: ما شاهدیم رئیس جمهور در حال تلاش است آنچه را که مدنظر رهبر حکیم انقلاب اسلامی است، اجرا کند، همچنین همدلی و همکاری سران سه قوه را شاهد هستیم، همراهی خوب دولت با نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را نیز شاهدیم که نتیجه آن پیروزی افتخارآمیز ما بود.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: همچنین بنده در عرائض خود از فرمایشات رئیس جمهور طی روز‌های اخیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکر کردم که فرمودند رعایت عفاف و حجاب باید از نهاد‌ها و ادارات دولتی آغاز شود، ابتدا خود ادارات دولتی باید مسئله عفاف و حجاب را رعایت کنند تا بعد از مردم عزیز انتظار داشته باشیم این مسئله را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: چند درخواست را هم در این جلسه از طرف شما مطرح کردم، نکته اول از ایشان درخواست کردیم به بیست و چند اداره و نهادی که در زمینه عفاف و حجاب وظایف ایجابی دارند، تأکید کنند که وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و اینکه آن عده قلیلی که عامدانه تلاش می‌کنند بی‌حجابی را در جامعه اسلامی ترویج کنند، لازم است با اینها برخورد مناسب شود، اینها باید بدانند نظام اسلامی از این مسئله چشم پوشی نکرده و متوجه راهبرد دشمن جهت ترویج بی‌حجابی در میان مردم است و کشور حتما با این مسائل برخورد لازم را خواهد کرد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد:، اما عموم مردم ما نیاز به کار فرهنگی بیشتر دارند، اینها خواهران و مادران ما هستند، مسئله برخورد با عموم مردم نیست، اما آن عده قلیل که عالمانه و عامدانه ترویج بی حجابی می‌کنند باید بدانند که حتما فعالیت‌های آنان رصد خواهد شد و با آنها برخورد خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: همچنین در این جلسه کمک حمایتی دولت و ریاست جمهور جهت احیای دشت قزوین که مورد عنایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی است را درخواست کردیم، کمک به حل مشکل شرکت‌های خودرویی، توجه ویژه به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان نیرو‌های مسلح، افزایش حقوق پرستاران و تکمیل طرح‌های نیمه تمام را نیز درخواست کردیم.

وی اظهار کرد: نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و کنترل تورم، تقویت مساجد و افزایش شهرستان‌ها، بخش‌ها و شهر‌های استان قزوین نیز جزو درخواست‌های ما از ریاست محترم جمهور بود که این مسائل جزو مطالبات شما مردم عزیز بود و ما به نیابت از شما این موارد را مطرح کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری عنوان کرد: در مجموع این سفر، سفری بسیار خوب و مبارک بود، در جلسات متعددی که ریاست محترم جمهور با اقشار و اصناف گوناگون داشتند و پای صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان نشستند، الحمدلله دغدغه‌ها با فضای همدلی و همراهی مطرح شد و رئیس جمهور محترم نیز صحبت‌های بسیار خوبی داشتند.

وی در ادامه ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: بیست و پنجم آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی بود که این روز را پشت سر گذاشتیم، به همین مناسبت عرض می‌کنم که متأسفانه سرانه کتابخوانی در کشور ما کم بوده و این سرانه در شأن ملت فهیم و بافرهنگ ایران نیست.

امام جمعه قزوین ادامه داد: جا دارد همگان نسبت به افزایش کتابخوانی در خانواده اهتمام بیشتری از خود نشان داده و در سبد مخارج خود، کتاب هم سهم قابل توجهی داشته باشد، کتابخانه‌های استان هم نیازمند عنایت و رسیدگی بیشتر هستند.