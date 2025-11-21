پخش زنده
سامانه هوشمندسازی شهرداری خوی با هدف افزایش شفافیت، کاهش هزینهها، سرعت بخشی در خدمترسانی و حضور مردم در مدیریت شهری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین بهرهبرداری از طرحهای هوشمندسازی شهرداری خوی امروز با حضور معاونان وزرای راه و شهرسازی و ارتباطات، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و شهردار خوی برگزار شد و تازهترین برنامههای توسعه شهری و زیرساختی این شهرستان تشریح شد.
در این آیین، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه رو به رشد خوی در عرصه هوشمندسازی و برنامهریزی شهری گفت: خوی اکنون در شمار الگوهای موفق شمال باختری کشور قرار گرفته و برداشت دقیق و کارآمدی از مفهوم شهر هوشمند ارائه داده است.
وی افزود: این شهرستان حتی از برخی شهرهای بزرگ نیز در کاربرد خدمات الکترونیک و بهرهگیری از طرحهای پایدار شهری جلوتر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که وزارتخانه روند الکترونیکی شدن خدمات را در همه سطوح دنبال میکند اظهار داشت: اقدامات شهرداری خوی در تقویت شاخصهای شهر هوشمند میتواند نقش مؤثری در دستیابی به توسعه پایدار ایفا کند.
وی گفت: طرح ناحیهای خوی و چایپاره در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و نگاه چندبعدی آن در حوزههای رفتوآمد، بازرگانی، مسائل مرزی و منطقهای زمینه ارتقای جایگاه این شهرستان را در زنجیرههای لجستیکی و ارتباطات ملی فراهم میسازد.
وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ساماندهی بافت تاریخی خوی تأکید کرد و گفت: ارزش یک شهر تنها در ظاهر بناها نیست بلکه در زندگی و حضور مردم تعریف میشود و باید این نواحی به محل حضور اجتماعی و افتخار عمومی تبدیل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد :طرح تفصیلی خوی، بهویژه در موضوع بلندمرتبهسازی و جانمایی کاربریها، آمادگی کامل برای بازنگری و همکاری وجود دارد. وی افزود برای تأمین زمین مورد نیاز طرحهای خانهسازی، وزارتخانه همه اقدامهای لازم را انجام خواهد داد.
در ادامه برنامه، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات نیز خوی را از پیشتازان هوشمندسازی در کشور دانست و گفت: پیوستن شهرداری خوی به مرکز تبادل داده کشور به عنوان نخستین سازمان استان، گام مهمی برای کاهش هزینهها، افزایش امنیت و سرعت بخشی در مدیریت شهری است.
وی اجرای رشته فیبر نوری و بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای را از ابزارهای نوین و مؤثر در نظارت شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کرد.
معاون وزیر ارتباطات افزود :برای بهبود کیفیت خدمات، شانزده تارنمای ملی طراحی شده و همه خدمات دولتی در این تارنماها گردآوری میشود تا شفافیت و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت مرز رازی گفت: ایجاد ارتباطات پایدار در این ناحیه از اولویتهای وزارت ارتباطات است و از این ظرفیت برای حمایت از بازرگانان مرزی بهره گرفته خواهد شد.
او همچنین اعلام کرد :در طرح ایران دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی برای نیم میلیون دانش آموز در دستور کار است و تاکنون بیش از پنجاه هزار نفر در استان نامنویسی کردهاند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود هوشمندسازی خوی را نیازمند پشتیبانی دستگاههای ملی دانست و گفت: تکمیل زیرساختهای شهری، برپایه همکاری وزارتخانهها و مدیریت شهری، آینده خوی را در مسیر توسعه شتاب خواهد داد.
وی افزود از همه ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از طرحهای شهری و خدماتی خوی استفاده میشود.
در ادامه، حسن نصرالله پور شهردار خوی نیز با تشریح تازهترین اقدامهای شهرداری گفت: بومیسازی سامانههای هوشمند، توسعه رشته فیبر نوری، بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای، الکترونیکی شدن فرایندهای اداری و راهاندازی سامانههای نظارتی و خدمات شهری، مجموعهای از اقدامهای عملی است که خوی را در مسیر شهر هوشمند قرار داده است.
وی افزود : هدف اصلی این طرحها افزایش شفافیت، کاهش هزینهها، سرعت بخشی در خدمترسانی و فراهم کردن زمینه حضور مردم در مدیریت شهری است.
درپایان این مراسم از سامانه هوشمندسازی شهرداری خوی رونمایی شد.