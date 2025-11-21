به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی مسئولین بسیج دانشجوئی و طلاب که امروز جمعه (۳۰ آبان ماه) در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: بدون شک بسیج و بسیجیان پیرو مکتب فاطمی و علوی هستند. ویژگی‌های پیروان آن حضرت شامل ایمان، تواضع، مهربانی به مردم، صبر در سختی‌ها و اقدام به موقع و در لحظه نیاز است.

وی افزود: بسیجیان عزیز ما به ویژه قشر نخبه، طلبه و دانشگاهی‌ها این ویژگی‌ها را دارند و به آن توجه می‌کنند. ابتدا باید بدانیم امام عزیز ما چه در رابطه با بسیج می‌فرمایند. امام می‌فرمایند دست و بازوی بسیجیان را می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم. مقام معظم رهبری خلف صالح امام رضوان‌الله‌تعالی علیه می‌فرمایند: فتح الفتوح امام خمینی (ره) پرورش جوانان خداجوی بسیجی است.

بسیجیانی که بودند، هستند و خواهند بود، باید بدانند این مسیر ادامه دارد. این مسیر اساس فرهنگی است که شامل فرهنگ حسینی، مبارزه با ظلم، عدالت‌خواهی و کارآمدی دین در اداره جامعه می‌شود.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: بسیج یک مجموعه نظامی نیست، بلکه بر حسب ضرورت لباس نظامی به تن کرد. بسیج مرجع گره‌گشایی از مردم، مرجع ساخت و ساز، مرکز توسعه، پیشرفت و رسیدگی به مشکلات مردم در آموزش، بهداشت، درمان، تولید، کشاورزی، صنعت، محرومیت‌زدایی و فرهنگ‌سازی بود. قبل از تجاوز رژیم بعث صدام، بسیج تمام وقت در محل نیاز‌های واقعی مردم فعالیت می‌کرد. تغییر ماموریت بسیج بنا به ضرورت، ارادی، عاقلانه و حکیمانه بود، زیرا بقای انقلاب اسلامی به آن نیاز داشت بسیج لباس رزم به تن کرد و به میدان آمد. بسیج فرزند زمانه خویش است.

قالیباف تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه یک پنجره فرصت برای انقلاب اسلامی بود. ملت فهیم و آگاه، فرزانه و با فرهنگ که تکیه به فرهنگ قرآنی و اهل‌بیت دارند به موقع و به جا اقدام می‌کنند و لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند. قلب همه انسان‌ها دست خداست و توان اصلی ما، قدرت قلب مردم است.

اگر قلب مردم با ما باشد، قدرتمندترین کشور خواهیم بود اگر نباشند موشک شلیک شده ما نیز اثر و قدرت خود را ندارد. مردم با غیرت، شجاعت و معرفت خود همیشه در صحنه حاضر بوده‌اند. این نیز به برکت امام خمینی (ره) است. حضور مردم حاصل گذشت آنها بود، زیرا هرگز به رفتار مسئولین توجه نکرده‌اند و به وظیفه خود عمل کرده‌اند ما مسئولین باید بدانیم که باید در مقابل غیرت و گذشت مردم در این دنیا و آخرت پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه دشمن را تنبیه کرد. آنها آمده بودند جمهوری اسلامی را تمام و آن را تجزیه کنند. دیدید که نیرو‌های نظامی ما، سپاه، ارتش و در راس همه، مردم با هدایت هوشمندانه در میدان فرمانده معظم کل قوا لحظه‌ای درنگ نکردند. با وجود آسیب‌هایی که دیدیم معاون اول رئیس جمهور آمریکا در روز ششم جنگ به دنبال ملاقات با وزیر خارجه ما بود تا جنگ را تمام کنند. دشمن با وجود فشار‌های سخت اقتصادی و اقدامات ضد فرهنگی که وجود داشت انتظار رخداد اتفاقات دیگری را داشت. امروز در مسیر دوراهی قرار داریم که آیا می‌خواهیم روش‌های گذشته را برای حل مشکلات ادامه دهیم یا قصد تغییر روش‌ها را داریم.

رئیس قوه مقننه گفت: ما نیازمند روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. خطابم به ویژه به نخبگان بسیجی و همه نخبگان کشور است. نسل امروز و جوانان بسیجی باید برای آینده متفاوت آماده شوند و روش‌های گذشته را اصلاح کنند باید در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقویت شویم. مقام معظم رهبری فرمودند که بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور است. شما وظیفه دارید پیشگام کارآمدی درونی در کشور باشید. روش اداره ما درست نیست و باید در آن تحول ایجاد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار آرمان‌گرایی باید واقع‌بین، عقلانی و نتیجه‌محور باشیم. باید قدرت تشخیص مسئله و حل آن را داشته باشیم. باید قدرت تبدیل مشکلات به مسئله را داشته باشیم و بتوانیم مسئله را حل کنیم، مطالبه‌گری باید به نتایج عملی در زندگی مردم منجر شود. جنگ ۱۲ روزه درسی به رژیم صهیونیستی داد و توان نظامی ما در کنار حضور مردم، دشمن را پشیمان کرد، اما دشمن هرگز مأیوس نشده و روش‌های فشار اقتصادی و سیاسی را ادامه خواهد داد.

قالیباف با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به تنهایی توان یک هفته ایستادگی در برابر توان نظامی ایران را ندارد و در جنگ دوازده روزه به دلیل حمایت آمریکا و ناتو توانست چند روز بیشتر مقاومت کند هرچند حتی پشتیبانی‌ها کفایت نکرد و منجر به حضور مستقیم آمریکا شد و با ۱۴ بمب که از سنگین‌ترین بمب‌ها ساخته شده بودند مراکز هسته‌ای ما را بمب باران کردند و ما نیز در کمتر از ۲۴ ساعت با ۱۴ موشک مرکز فرماندهی سنتکام در خاورمیانه را هدف قرار دادیم که ۷ موشک آن اصابت کرد و ادامه حملات ان‌ها متوقف شد، اما دشمن مایوس نشده و جنگ را متوقف نکرده بلکه روش را تغییر داده و با فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن را ادامه می‌دهد. امروز در مقابل این موارد باید به میدان برویم.

وی ادامه داد: ما نیازمند نقشه و راه دقیق برای تغییر مسیر، جلوگیری از اشتباهات و پراکنده‌کاری‌ها گذشته و تثبیت سیاست‌ها هستیم. نیازمند به نقشه متعدد، تغییر سیاست‌ها و روش‌های سعی و خطا نیستیم بلکه نیازمند تثبیت در سیاست‌های اجرایی تحت سیاست‌های کلان ابلاغ شده و برنامه مشخص برای رسیدن به کارآمدی هستیم.

اگر در وضعیت کاهش جمعیتی هستیم باید بدانیم در پنجره طلایی جمعیتی در حوزه فناوری هستیم. جوانان زیر ۴۰ سال قابلیت‌هایی دارندکه ما را در ردیف ۱۰ کشور دنیا قرار دهند و این جوانان می‌توانند وضعیت ما را در اقتصاد دیجیتال متحول کنند. ما باید به دنبال یک نقشه راه باشیم و امروز برنامه هفتم توسعه، سند ملی و میثاق ملی کشور است و این برنامه ضعف‌های برنامه‌های گذشته را جبران کرده است. این برنامه مسئله‌محور است و احکام آن قابل تحقق و اجرا است.

قالیباف عنوان کرد: باید همه توان خود را بر برنامه هفتم متمرکز کنیم، از پراکنده‌کاری پرهیز کنیم و دولت را پاسخگو سازیم. بیشترین بار اجرای این برنامه بر دوش دولت است، اما همه در عین مطالبه گری باید به دولت کمک کنیم، زیرا بدون کمک ما امکان ندارد دولت موفق شود، مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت دولت، موفقیت نظام است. در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که دشمن قصد دارد از طریق اقتصادی و فرهنگی به کشور ضربه وارد کند. هنجارسازی‌ها تغییر کرده و به روش‌های گذشته نمی‌توانیم اقدام کنیم.

امروز مرجعیت‌های فرهنگی متعدد شده و گستردگی زیادی دارند و با مدل‌های گذشته نمی‌توان مسائل فرهنگی را رفع کرد. نسل امروز نیازمند اقناع و مشارکت است. متاسفانه در حوزه مشارکت مردمی وضعیت مطلوبی وجود ندارد؛ در برنامه هفتم بخشی به عنوان اقتصاد مردمی داریم. حکمرانی فرهنگی امروز با تحمیل صرف و رها سازی مطلق مدیریت نمی‌شود بلکه راه درست نوسازی سازوکار تولید هنجار‌ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مسئول در مجلس شورای اسلامی، دست نیاز به سمت نخبگان، دانشجویان و طلاب بسیجی دراز می‌کنم تا با هم برنامه هفتم را محقق کنیم. باید برای تحقق برنامه هفتم تغییر روش دهیم و اگر جایی از این برنامه اشکال داشت حتما با یکدیگر آن را اصلاح کنیم. تنها سند مورد قبول همه برنامه هفتم است و باید تمام توان را بر آن متمرکز کنیم. باید برنامه هفتم را مردمی سازی کنیم؛ این برنامه را باید به خواست ملی تبدیل کنیم و مردم آن را اجرا کنند، در متن برنامه نیز این گونه آمده و هدف خانواده، اقتصاد خانواده و قدرت خرید خانواده و اقتصاد مردم مورد تاکید است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نسل جوان امروز باید از مدیریت روزمره عبور کند و به حکمرانی نتیجه‌محور و کارآمد برسد تا چشم طمع دشمنان، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از کشور برداشته شود، گفت: برنامه هفتم همه مشکلات را حل نمی‌کند، اما ثبات اقتصادی و سامان فرهنگی را به کشور خواهد آورد و تغییر روش‌های ناکارآمد گذشته را محقق می‌کند. ان شاء الله این مسیر با مشارکت و تلاش شما نخبگان و نسل جوان آغاز خواهد شد و به پیشرفت کشور منجر می‌شود.