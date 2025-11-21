دادگستری مازندران رتبه برتر کشور در حوزه حل اختلاف
در چهارمین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستریهای سراسر کشور، دادگستری استان مازندران موفق شد که رتبه اول را تصاحب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس کل دادگستری مازندران در آغاز نشست مشترک با معاون حل اختلاف و کارکنان ستاد آن معاونت گفت: الگوی موصوف، یکی از مهمترین برنامههای زیرساختی مرکز حل اختلاف، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر گسترش روشهای جایگزین رسیدگی قضائی میباشد.
عباس پوریانی با اشاره به تاثیر غیر قابل کتمان الگوی تعالی در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: همهی رؤسای دادگستریها، دادستانها و مدیران و کارکنان شوراهای حل اختلاف باید بدانند که این الگو با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف طراحی شده است و هرچه پذیرش این الگو و باور به آموزههای آن، بیشتر باشد، نتایج و دستاوردهای بهتر و پایدارتری به دنبال خواهد داشت.
او ادامه داد: یکی از طرق تداوم هر موفقیت، ایجاد نظام انگیزشی مطلوب برای افراد موثر در کسب آن میباشد و این موفقیت متعلق به همه همکارانی است که با وجود حجم بالای کار، مسئولانه، دقیق و جهادی، اقدام کرده اند.
الگوی تعالی دادگستریهای کشور، روشی نظاممند جهت سنجش، بهبود عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی نتایج است که اطلاعات و مستندات از سوی استانها در بستر نرمافزاری، بارگزاری، توسط کارشناسان مرکز، پایش و بر اساس بازدید میدانی از دادگستریهای برتر، شواهد سامانهای رتبهبندی می شود.
رئیس قوه قضائیه، در همایشی که در سالروز تأسیس شورهای حل اختلاف برگزار شد از رئیس کل دادگستری مازندران، قدردانی کرد.