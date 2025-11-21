پخش زنده
یادواره ۲۵ شهید والامقام منطقه تنگچنار، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، یادواره ۲۵ شهید والامقام منطقه تنگچنار، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور خانوادههای معظم شهدا، اهالی منطقه، مسئولان شهرستان مهریز و بسیجیان، در سالن فرهنگی «بهشت برین» برگزار شد.
در این مراسم معنوی، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس میهمان ویژه مردم تنگچنار بود و حاضران با قرائت فاتحه، ادای احترام و گلباران، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشتسال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
سردار حاج حسین کاجی، جانباز سرافراز دفاع مقدس و سخنران این آیین، با اشاره به جایگاه والای شهدا و نقش مادران و خانوادههای آنان در تربیت نسل مؤمن و انقلابی، بر ضرورت زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان تأکید کرد.
این مراسم با تلاوت قرآن، مداحی اهلبیت (ع) و برنامههای ویژه ایام فاطمیه همراه بود.