امام جمعه شاهین دژ گفت: بسیج به حق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهان است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ با تبریک فرارسیدن هفته بسیج گفت :انقلاب اسلامی ایران به برکت خون این شهدای والا مقام همواره از گزند دشمنان در امان است.

حجت‌الاسلام مرادی هفته بسیج را فرصتی برای ادامه حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست که توسط امام بزرگوار راحل پایه گذاری شده است.

وی سپس بیان کرد: بسیج به حق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهان است و مجموعه‌ای از پاک‌ترین انسان‌ها و فداکارترین جوان‌ها در راه تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی و خوشبختی ملت ایران در آن گرد هم آمده‌اند.

امام جمعه شاهین دژ همچنین با اشاره به ایام سوگواری فاطمیه گفت :حضرت فاطمه زهرا (س) الگوه واسوه بی نظیر در تمام جهات برای بانوان می‌باشد.