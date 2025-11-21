امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

** خطبه‌های نماز جمه اهل سنت بندرعباس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیدعبدالباعث قتالی خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: ایمان به خداوند موجب سلامت روان انسان می‌شود و باید همواره در راه تقویت ایمان تلاش کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه میناب

خطیب جمعه میناب با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر خانوار‌های استان، گرانی را تهدیدی فراتر از یک مشکل اقتصادی دانست.

حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی بر ضرورت تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در استان تأکید کرد و گفت: مردم هرمزگان اهل همراهی‌اند، اما انتظار دارند تصمیمات مؤثر و عملی برای ساماندهی بازار و حمایت از معیشت آنان اتخاذ شود.

** خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه شهرستان رودان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج یکی از مهمترین ظرفیت‌های داخلی است که در طول چهار دهه گذشته نقش تعیین کننده‌ای در تثبیت؛ تداوم و پیشرفت انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

** خطبه نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: بسیجیان در دوران دفاع مقدس در خط مقدم جبهه‌ها ایستادند و پس از آن در عرصه‌های سازندگی، گروه‌های جهادی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نقش درخشانی ایفا کردند.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ محمد محمودی، خطیب جمعه اهل سنت شهرستان بندرلنگه، با اشاره به کمبود آب و کاهش بارندگی در کشور گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند رحم، مروت و محبت متقابل است و اگر مردم به یکدیگر ترحم کنند، خداوند نیز رحمت و مهربانی خود را شامل حال آنان خواهد کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه قشم

حجت الاسلام و المسلمین حاجبی امام جمعه قشم با تأکید بر اینکه جنگ نرم دشمن، بیش از هر زمان دیگری بر هویت و خانواده ایرانی تمرکز کرده است، گفت: امروز هجمه فرهنگی، باور‌ها و ارزش‌های دینی مردم را هدف گرفته و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، مسئله حجاب و عفاف است.

** خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با گرامیداشت هفته بسیج گفت: تفکر بسیجی موجب رشد کشور می‌شود و به فرموده امام خمینی (ره) اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور می‌شود.

** خطبه‌های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان تشییع پیکر شهید در پارسیان را رزمایشی معنوی دانست و گفت: شهید، گمنام نیست بلکه ما گمنام هستیم و شهید هویت ما را یادآوری می‌کند.

** خطبه‌های نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک با قدردانی از دستگاه قضایی شهرستان برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: در این شهرستان مشکل تأمین آب آشامیدنی و موج شکن روستای آبکوهی را داریم که نیاز به رسیدگی مسئولان دارد.

** خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری با گرامیداشت ۵ آذر روز بسیج، گفت: تا زمانی که فرهنگ بسیجی و روحیه مقاومت در این سرزمین زنده است دشمنان راه به جایی نمی‌برند.

** خطبه نمازجمعه شهرستان سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک از عملکرد پیمانکار طرح مسکن ملی در این شهرستان گلایه کرد و خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به این موضوع شد.

** خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: برخی از روستا‌ها به دلیل سختی راه و صعب العبور بودن خدمات آموزش و کالا‌های اساسی را به سختی دریافت می‌کنند و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

** خطبه‌های نمازجمعه خمیر

حجت الاسلام و المسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان بندرخمیر با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن بزرگوار الگوی همه آزادگان عالم و راه نجات و تعالی بشر هستند.

**خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام و المسلمین رستاخیز امام جمعه هرمز با اشاره به سابقه بسیج در دوران دفاع مقدس و دوران تحریم‌ها، گفت: امروز که نظام با جنگ ترکیبی مواجه است، بسیج و تفکر بسیجی است که می‌تواند نقشه شوم دشمنان را خنثی کند.