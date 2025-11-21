پخش زنده
امام جمعه چهاربرج گفت: بسیج تنها محدود به یک نهاد تشکیلاتی نیست، بلکه هویتی فراگیر دارد که همه مظلومان جهان را در برمیگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: تفکر و فرهنگ بسیجی فراتر از یک ساختار سازمانی، نوعی رویکرد معرفتی و هویتی است که از ذخایر عمیق معنوی اسلام ناب محمدی (ص) برخاسته است.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، فرهنگ بسیجی را فرهنگ معنویت، شجاعت، غیرت، استقلال و آزادگی تعریف کردهاند، افزود: رهبر معظم انقلاب، فرهنگ بسیجی را مجموعهای از معرفتها و منشهایی میدانند که میتواند تضمینکننده حرکت مستقیم و پایدار اسلامی ملت باشد.
وی گفت: از منظر طراح و بنیانگذار شجره طیبه بسیج، یعنی امام خمینی (رضوان الله علیه) نیز بسیج تنها محدود به یک نهاد تشکیلاتی نیست، بلکه هویتی فراگیر دارد که همه مظلومان جهان را در برمیگیرد.
جلالی تصریح کرد: این نگاه گسترده، بسیج را به پدیدهای فراتر از مرزهای جغرافیایی تبدیل کرده و الگویی برای حرکتهای مقاومت در منطقه فراهم آورده است.
وی با اشاره به کارنامه درخشان بسیج در گام اول انقلاب و با بیان اینکه بسیج از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، در تمام صحنههای حساس حضور داشته است، اظهار کرد: بسیج در دوران استقرار نظام، با تشکیل کمیتههای انقلاب و مرکزیت مساجد، امنیت را برقرار و با ضدانقلاب مقابله کرد و در دوران دفاع مقدس، بسیجیان در خط مقدم جبههها ایستادند و با جانفشانی خود، استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند.
امام جمعه چهاربرج افزود: بسیج پس از جنگ، در قامت سربازان سازندگی ظاهر شد و خدمات عمرانی و زیربنایی گستردهای به کشور ارائه داد و در دهههای بعد نیز این نهاد در مواجهه با فتنههای داخلی، تهدیدات نرم، پدیده تروریسم تکفیری در منطقه و بحران کرونا نقشآفرین بود.
جلالی تصریح کرد: تجربهها نشان میدهد که تواناییها و مأموریتهای بسیج به فراخور زمان و مقتضیات روز بازسازی شده و این نهاد توانسته است در عرصههای مختلف سخت، نیمهسخت و نرم به پیشروندگی انقلاب کمک کند.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به تقابل غرب و ایرانِ مستقلِ مقتدر، گفت: زمانی غرب مدعی بود که بر «علم» و «آزادی فکر» تکیه زده است، نتیجهاش جنگهای جهانی شد و حالا مسیر خود را بهکلی روشنتر بیان کردهاند که «قدرت همهکاره مناسبات است» و رئیسجمهور آمریکا شعار «صلح از طریق قدرت» را سر میدهد.
وی گفت: آنچه امروز با عنوان «صلح از طریق قدرت» بیان میشود، در واقع بازگشت به منطق جنگل و حاکمیت زور بر عقل است و به تعبیر سعدی، زمانه ما وارد عصر جهل و جنون شده است و در این شرایط، فهم رابطه میان ایران و غرب بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: شعار «صلح از طریق قدرت» ترامپ، در واقع اعلام صریح جایگزینی قواعد بینالمللی با زور است و این یعنی کشورها یا باید تسلیم شوند یا با جنگ مواجه گردند و این سیاست را غرب قرنهاست دنبال میکند ولی اکنون علنی شده است.
جلالی با بیان اینکه استقلال بدون قدرت محقق نمیشود و قدرت واقعی ترکیبی از سه عنصر علم و دانش، پیوند با دین و مردم، و توان نظامی، گفت: ایستادگی در برابر سلطهطلبی غرب نه عناد، بلکه ضرورت است و رهبران انقلاب اسلامی هیچگاه با تعامل علمی یا تجاری مخالف نبودند، بلکه با تسلط طلبی سیاسی و امنیتی مخالفند.
وی با اشاره به اینکه همبستگی ملی کلید پیروزی است، تصریح کرد: جنگ اخیر نشان داد که وقتی ملت و رهبری متحد باشند، هیچ قدرتی نمیتواند ایران را تسلیم کند.
امام جمعه چهاربرج در ادامه با بیان اینکه کلید تغییر در دست غرب است، اظهار کرد: اگر از تسلط طلبی دست بردارد، شرایط عوض خواهد شد؛ اما تا آن زمان، ایران مستقل و مقتدر، با تکیه بر همبستگی ملی، رهبری حکیمانه، و میراث تمدنی غنی خود، راه خود را ادامه خواهد داد.
وی گفت: تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری و سلطه طلبی و شیطانی خود دست برنداشته همچنان در دیگاه مردم ایران و ازاد مردان جهان شیطان بزرگ است و همچنان شعار اصلی آنها مرگبر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خواهد بود.
جلالی در ادامه به انتخابات عراق؛ نتایج، آثار و احتمالات تشکیل دولت آینده پرداخت و افزود: انتخابات پارلمانی عراق یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین رویدادهای سیاسی دو دهه اخیر این کشور بود که نهتنها یک پیروزی انتخاباتی، بلکه پیروزی اراده سیاسیِ ملت عراق در برابر پروژههای نفوذ، تفرقه و مهندسی منطقهای بود.