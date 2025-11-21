یادواره شهدای تخریبچی با محوریت ۱۳ شهید تخریبچی شهرستان‌های کبودراهنگ، فامنین و رزن در پایگاه هوایی شهید نوژه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این یادواره خانواده شهید شاخص تخریب، شهید مدافع حرم رسول خلیلی و خانواده معظم دیگر شهدای تخریبچی حضور داشتند.

سرادر مهدی فرجی مشاور سپاه انصارالحسین همدان در این یادواره با اشاره به رشادت‌های شهدا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: باید همیشه و در هر زمان، آمادگی کامل برای مقابله با دشمن را داشته باشیم.

محفل شهدای تخریبچی به بوی خوش دو شهید خوشنام هم عطرآگین شد.



استان همدان ۱۸۰ شهید تخریبچی دارد که ۱۳ شهید متعلق به شهرستان‌های کبودراهنگ، فامنین و رزن است.