

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،ر سومین دوره رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جوانان جهان به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است و امیرمحمد رحمانی، امیرعباس مجاهد و ابوالفضل نیکخو سه ملی‌پوش کشورمان با هدایت حسین طاهرخانی در این رویداد شرکت کردند.

در این رقابت‌ها نتایج خوبی در کارنامه تیم ایران و همچنین ژیمناست‌های کشورمان ثبت نشد. ژیمناستیک ایران در بخش تیمی و در بین ۳۶ تیم شرکت‌کننده در رده بیستم قرار گرفت. این در حالی بود که ایران در دوره قبلی که سال ۲۰۲۳ در ترکیه برگزار شد، در رده پانزدهم قرار گرفته بود.

امتیازات و جایگاه ژیمناست‌های ایران در شش وسیله به شرح زیر است:

* پرش خرک

امیرمحمد رحمانی با نمره ۱۳.۸۰۰ جایگاه ۱۶

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۳ جایگاه ۶۰

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۲.۵۳۳ جایگاه ۸۱

* زمینی

امیرمحمد رحمانی با نمره ۱۳.۱۶۶ جایگاه ۱۵

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۰.۸۰۰ جایگاه ۱۱۱

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۰.۵۶۶ جایگاه ۱۱۴

* بارفیکس

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۲.۴۰۰ جایگاه ۴۰

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۱.۴۶۶ جایگاه ۸۰

امیرمحمد رحمانی با نمره ۱۱.۶۰۰ جایگاه ۷۱

* وسیله پارالل

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۲.۳۳۳ جایگاه ۳۸

امیرمحمد رحمانی با نمره ۱۱.۵۰۰ جایگاه ۷۹

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۱.۵۶۶ جایگاه ۷۶

* وسیله خرک خلقه

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۲.۴۶۶ جایگاه ۲۶

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۱.۱۶۶ جایگاه ۶۳

امیرمحمد رحمانی با نمره ۷.۰۶۶ جایگاه ۱۲۵

* وسیله دارحلقه

امیرمحمد رحمانی با نمره ۱۲.۰۶۶ جایگاه ۳۴

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۱.۶۳۳ جایگاه ۶۲

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۰.۲۰۰ جایگاه ۱۰۷